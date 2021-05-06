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06.05.2021 13:10
Рубрика: Экономика

В Курганской области ремонт дорог покажут на интерактивной карте

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Курганской области создана интерактивная карта, на которую нанесены магистрали, которые отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году. Кроме того, по карте можно узнать, какие трассы обновили в 2019-2020 годах.

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По данным регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, всего в этом году приведут в нормативное состояние около 328 километров региональной дорожной сети и 23 километра в Кургане. Отличительная особенность нынешнего ремонта в том, что он имеет социальный вектор: при планировании объектов учитывалось расположение образовательных, медицинских, оздоровительных учреждений.

Один из крупных и социально значимых дорожных объектов этого года - дорога к курорту "Озеро Медвежье", по которой тысячи людей ежегодно едут отдыхать и лечиться. В Кургане после ремонта, как ожидается, улучшится транспортно-эксплуатационное состояние центральной части города, подъездных путей и медицинского кластера в Рябково.

Посмотреть полную географию дорожных работ и спланировать свой маршрут можно на сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, в разделе "Интерактивная карта".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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