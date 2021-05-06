Режиссером номера Манижи для "Евровидения" стал Андрей Сычев

Российская участница "Евровидения-2021" завершила репетиции в Москве. Первоначально Манижа собиралась отправиться в Роттердам 6 мая, но дату вылета, как стало известно "РГ", перенесли на день позже.

Зато уже наутро после прилета, 8 мая, Манижа сможет провести первую репетицию на Ahoy Arena и дать пресс-конференцию для европейских журналистов и болельщиков. Как говорится в поговорке: "С корабля на бал". И, очевидно, с соответствующим куражом и задором. При этом никаких официальных проводов певицы на конкурс в московском аэропорту не планируется. А из СМИ будет присутствовать только съемочная группа одного из центральных телеканалов.

Наверное, и правильно, ведь Манижа летит на "Евровидение" работать и побеждать. Поэтому эмоции полезнее поберечь для сцены.

"Режиссером концертной версии Russian Woman для Роттердама стал Андрей Сычев, - рассказали обозревателю "РГ" в команде Манижи. - Появятся ли в кадре новые музыканты, поскольку на сцене по регламенту "Евровидения" могут находиться шесть человек? Нет, у нас их будет только пятеро. Манижа и четверо ее бэк-вокалистов - те, кого вы уже видели во время российского отборочного этапа".

Как планируете провести первые дни на конкурсе?

Продолжим репетиции, причем 12 мая - вновь на сцене Ahoy Arena (и в присутствии зрителей - прим. ред.). В тот же день состоится и вторая пресс-конференция Манижи. Назначена и встреча Meet & Greet (закрытое общение, подразумевающее раздачу автографов, совместные фото и ответы на вопросы ограниченного числа болельщиков, которые ради этого обычно покупают и совсем не дешевые билеты - прим. ред.).

Между тем

Андрей Сычев - один из самых креативных российских режиссеров-постановщиков. Ученик Марка Захарова, выпускник факультета режиссуры Российской академии театральных искусств (ГИТИС). Он был режиссером "Голоса", проекта "Точь-в-точь", шоу Валерии "К солнцу" и других.

Кстати

Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале под 3-м номером. Второй полуфинал - 20-го. Финал - уже 22 мая.