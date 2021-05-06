Режиссером номера Манижи для "Евровидения" стал Андрей Сычев

Новости

Захарова прокомментировала слова Зеленского о "вездесущих русских" 16:29
WhatsApp научат анализировать набираемый пользователем текст 16:28
Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти на стадионе "Астон Виллы" 16:28
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 16:25
В Госдуме поддержали идею запрета на использование жидкостей для электронных сигарет 16:25
Лавров: РФ привержена обеспечению безопасности Армении 16:21
Джонсон: Корабли ВМС Британии останутся у берегов Джерси 16:14
На Урале школьница пострадала из-за селфи на детской железной дороге 16:07
В столице из-за ураганного ветра пострадали два человека 16:06
Warner Bros. и DC ищут черного режиссера для черного Супермена 16:04
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве 16:03
Глава Минздрава рассказал о вакцине "Спутник Лайт" 16:00
Apple добавит новый слот с рекламой в магазине AppStore 15:56
Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова 15:56
Гинцбург рассказал, какие надежды возлагают на вакцину "Спутник Лайт" 15:50
"Реал" выставил Эдена Азара на трансфер 15:42
В Кургане завели дело о 15 сгоревших домах 15:36
В ростовский "Бессмертный полк" попытались вписать имена нацистов 15:35
В Челябинске спасли ребенка с огромной опухолью сердца 15:28
Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины 15:23
На Сейшелах нет зараженных коронавирусом россиян 15:20
Сергунина: В Москве 175 организаций отмечены знаком Safe Travels 15:12
Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдет с российским флагом 15:01
Таможня перечислила в бюджет почти 2 трлн рублей за четыре месяца 15:00
Путин анонсировал регистрацию вакцины "Спутник Лайт" 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
06.05.2021 16:18
Рубрика: Культура

Режиссером номера Манижи для "Евровидения" стал Андрей Сычев

Текст: Адександр Алексеев
Российская участница "Евровидения-2021" завершила репетиции в Москве. Первоначально Манижа собиралась отправиться в Роттердам 6 мая, но дату вылета, как стало известно "РГ", перенесли на день позже.
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

Зато уже наутро после прилета, 8 мая, Манижа сможет провести первую репетицию на Ahoy Arena и дать пресс-конференцию для европейских журналистов и болельщиков. Как говорится в поговорке: "С корабля на бал". И, очевидно, с соответствующим куражом и задором. При этом никаких официальных проводов певицы на конкурс в московском аэропорту не планируется. А из СМИ будет присутствовать только съемочная группа одного из центральных телеканалов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Текст песни Манижи высоко оценили мировые композиторы-песенники

Наверное, и правильно, ведь Манижа летит на "Евровидение" работать и побеждать. Поэтому эмоции полезнее поберечь для сцены.

"Режиссером концертной версии Russian Woman для Роттердама стал Андрей Сычев, - рассказали обозревателю "РГ" в команде Манижи. - Появятся ли в кадре новые музыканты, поскольку на сцене по регламенту "Евровидения" могут находиться шесть человек? Нет, у нас их будет только пятеро. Манижа и четверо ее бэк-вокалистов - те, кого вы уже видели во время российского отборочного этапа".

Как планируете провести первые дни на конкурсе?

Продолжим репетиции, причем 12 мая - вновь на сцене Ahoy Arena (и в присутствии зрителей - прим. ред.). В тот же день состоится и вторая пресс-конференция Манижи. Назначена и встреча Meet & Greet (закрытое общение, подразумевающее раздачу автографов, совместные фото и ответы на вопросы ограниченного числа болельщиков, которые ради этого обычно покупают и совсем не дешевые билеты - прим. ред.).

Между тем

Андрей Сычев - один из самых креативных российских режиссеров-постановщиков. Ученик Марка Захарова, выпускник факультета режиссуры Российской академии театральных искусств (ГИТИС). Он был режиссером "Голоса", проекта "Точь-в-точь", шоу Валерии "К солнцу" и других.

Кстати

Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале под 3-м номером. Второй полуфинал - 20-го. Финал - уже 22 мая.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение-2021"

Главное сегодня

Путин рассказал о перспективах открытия границ с другими странами
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Гинцбург рассказал, какие надежды возлагают на вакцину "Спутник Лайт"
В Госдуме отвергли обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей