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06.05.2021 20:01
Рубрика: В мире

Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу

Текст: Диана Ковалева

Великобритания, Италия, Испания, Франция и ФРГ призвали Израиль отказаться от продвижения строительства поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении представителей МИД этих стран.

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"Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить свое решение о продвижении строительства 540 единиц жилья в районе Хар-Хома на оккупированном Западном берегу и прекратить свою политику расширения поселений на оккупированных палестинских территориях", - говорится в заявлении.

Авторы документа также добавили, что если строительство все же состоится, то оно нанесет ущерб возможности образования жизнеспособного палестинского государства со столицей в Иерусалиме как у него самого, так и у Израиля.

Представители МИД западных стран также призвали Палестину и Израиль воздерживаться от односторонних действий и вернуться к конструктивному диалогу.

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