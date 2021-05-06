Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу

Великобритания, Италия, Испания, Франция и ФРГ призвали Израиль отказаться от продвижения строительства поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении представителей МИД этих стран.

"Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить свое решение о продвижении строительства 540 единиц жилья в районе Хар-Хома на оккупированном Западном берегу и прекратить свою политику расширения поселений на оккупированных палестинских территориях", - говорится в заявлении.

Авторы документа также добавили, что если строительство все же состоится, то оно нанесет ущерб возможности образования жизнеспособного палестинского государства со столицей в Иерусалиме как у него самого, так и у Израиля.

Представители МИД западных стран также призвали Палестину и Израиль воздерживаться от односторонних действий и вернуться к конструктивному диалогу.