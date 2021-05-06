Рижане возложат цветы к памятнику Освободителям 9 мая

Жители Риги смогут возложить цветы к памятнику Освободителям города 9 мая. Но людям надо будет соблюдать все правила эпидемиологической безопасности во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi со ссылкой на заявление депутата Рижской думы Константина Чекушина.

"Из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги", - сообщил депутат.

"Русский союз Латвии" в своем аккаунте в сети Facebook сообщил, что накануне прошла встреча между представителем этой партии муниципальным депутатом Мирославом Митрофановым, мэром Риги Мартиньшем Стакисом, и.о. исполнительного директора Риги Элиной Траутмане и начальником Рижской муниципальной полиции Юрисом Лукасом. По результатам встречи была достигнута договоренность, что никаких ограждений у Монумента не будет, и все желающие возложить цветы к Памятнику Освободителям смогут сделать это беспрепятственно.

В официальных сообщениях Рижской Думы уточняется, что 9 мая доступ к памятнику Освободителям будет частично ограничен, но не закрыт - движение будет контролироваться таким образом, чтобы желающие возложить цветы могли пройти, не толпясь. За потоком людей будет следить Госполиция и Рижская муниципальная полиция.

Националисты в своих комментариях в социальных сетях и СМИ уже подвергли критике решение представляющего правую либеральную партию "За!" мэра Риги Мартиньша Стакиса разрешить возложение цветов к памятнику Освободителям.

Напомним, что в минувшие выходные прошла информация о том, что власти латвийской столицы решили ограничить дорожное движение в окрестностях парка Победы на 8 и 9 мая. Позиция властей вызвала бурю негодования у политиков и жителей города. Депутат Европарламента Нил Ушаков с возмущением отметил: "Памятник Освободителям не может быть закрыт в День Победы ни при каких условиях". И призвал завалит памятник цветами. А партия "Русский союз Латвии" заявила, что оспорит решение властей. "Пандемия не повод для политических игр и необоснованных запретов", - заявили депутаты РСЛ.

Напомним, что в Риге до 100 тысяч человек ежегодно приходит 9 мая к памятнику Освободителям, чтобы возложить цветы и отметить День Победы.