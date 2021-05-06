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06.05.2021 10:03
Рубрика: В мире

Рижане возложат цветы к памятнику Освободителям 9 мая

Текст: Надежда Ермолаева

Жители Риги смогут возложить цветы к памятнику Освободителям города 9 мая. Но людям надо будет соблюдать все правила эпидемиологической безопасности во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi со ссылкой на заявление депутата Рижской думы Константина Чекушина.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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"Из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги", - сообщил депутат.

"Русский союз Латвии" в своем аккаунте в сети Facebook сообщил, что накануне прошла встреча между представителем этой партии муниципальным депутатом Мирославом Митрофановым, мэром Риги Мартиньшем Стакисом, и.о. исполнительного директора Риги Элиной Траутмане и начальником Рижской муниципальной полиции Юрисом Лукасом. По результатам встречи была достигнута договоренность, что никаких ограждений у Монумента не будет, и все желающие возложить цветы к Памятнику Освободителям смогут сделать это беспрепятственно.

В официальных сообщениях Рижской Думы уточняется, что 9 мая доступ к памятнику Освободителям будет частично ограничен, но не закрыт - движение будет контролироваться таким образом, чтобы желающие возложить цветы могли пройти, не толпясь. За потоком людей будет следить Госполиция и Рижская муниципальная полиция.

Националисты в своих комментариях в социальных сетях и СМИ уже подвергли критике решение представляющего правую либеральную партию "За!" мэра Риги Мартиньша Стакиса разрешить возложение цветов к памятнику Освободителям.

Напомним, что в минувшие выходные прошла информация о том, что власти латвийской столицы решили ограничить дорожное движение в окрестностях парка Победы на 8 и 9 мая. Позиция властей вызвала бурю негодования у политиков и жителей города. Депутат Европарламента Нил Ушаков с возмущением отметил: "Памятник Освободителям не может быть закрыт в День Победы ни при каких условиях". И призвал завалит памятник цветами. А партия "Русский союз Латвии" заявила, что оспорит решение властей. "Пандемия не повод для политических игр и необоснованных запретов", - заявили депутаты РСЛ.

Напомним, что в Риге до 100 тысяч человек ежегодно приходит 9 мая к памятнику Освободителям, чтобы возложить цветы и отметить День Победы.

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