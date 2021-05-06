Россия готова поддержать снятие патентной защиты с вакцин от COVID-19

Россия - единственная в мире страна, которая передает в другие страны технологию производства своих вакцин, заявил Владимир Путин. Президент РФ назвал заслуживающими внимания звучащие в Европе идеи "снять вообще патентную защиту" с вакцин против COVID-19.

"Безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира. Тогда выработается популяционный в самом широком смысле этого слова иммунитет", - сказал президент в ходе встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что в современных условиях нужно думать не об извлечении максимальной прибыли, а об обеспечении безопасности людей.

Президент отметил, что пандемия - это чрезвычайная ситуация и поручил Голиковой проработать идею о снятии патентной защиты с вакцин. "Безусловно, Россия бы поддержала такой подход", - сказал Путин.