Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции США в Сирии

Коалиция, возглавляемая США, резко увеличила интенсивность перемещения военной техники и сопутствующих грузов. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов.

"Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил возглавляемой США коалиции в восточных районах Сирийской Арабской Республики", - заявил контр-адмирал.

Он добавил, что Сирия может самостоятельно справиться с террористическими ячейками на своей территории. При этом нахождение в стране воинских контингентов коалиции "является незаконным и противоречит нормам международного права". Это наносит "серьезный ущерб перспективам политического урегулирования", констатировал Александр Карпов.