Русист из Китая: Общество приравняло педагогов к интернет-селебрити

"Люди первое время подшучивали над идеей правительства перевести всю страну на дистанционное обучение, считая, что все учителя теперь присоединяются к команде интернет-знаменитостей, и сомневаясь, что традиционные преподаватели смогут успешно выступать на сетевых платформах", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Китая Се Циин.

Се Циин - старший преподаватель на кафедре русского языка (факультета иностранных языков) Юго-западного нефтяного университета в провинции Сычуань, город Чэнду.

Педагог с горестью пишет, что коронавирус собрал свои первые жертвы у нее на родине, и до сих пор неизвестно, где и когда пандемия закончится. Дисциплина и ответственность заставляют китайцев сидеть дома в самоизоляции, чтобы страна выжила, а онлайн-занятия отвечают новым потребностям и ожиданиям людей в критический период.

Русист рассуждает в своем эссе: в Китае "онлайн" изначально относился к сетевой индустрии, и переход на русский онлайн семантически перевел его в разряд сетевых курсов.

Но, по словам Се Циин, в восприятии большинства, особенно старшего поколения, так называемые "интернет-селебрити" аналогичны актерам. Такая ассоциация у ее соотечественников уходит корнями в прошлое. В древнем Китае, поясняет русист, профессия актера не являлась уважаемой; был даже популярен фразеологизм "актеры заставят потерять родную страну". Частично, это предубеждение актуально и по сей день. И поэтому, когда министерство образования Китая издало указ перевести всю страну на дистанционное образование из-за эпидемии, большинство китайских родителей погрузилось в бесконечные волнения и переживания.

Из-за эпидемии в Китае резко вырос оборот продаж электронного оборудования и программного обеспечения для проведения онлайн-занятий. Согласно госстату, в 2020 году рекордное количество преподавателей участвовало во Всекитайском конкурсе микроуроков по иностранным языкам среди вузов. Очевидно, что большинство педагогов хотят стать достойными "интернет-селебрити" и завоевать уважение и признание у своих студентов - для этого они готовы использовать свое личное время и интеллект для освоения новых возможностей.

Русский онлайн для китайских студентов, которые изучают его как специальность, пишет русист, - это и вызов, и шанс. "Преподавая РКИ уже более 10 лет, я знаю, насколько сложно дается студентам, особенно из южных провинций Китая (из-за влияния диалекта), русское произношение. Поэтому студенты на факультете русского языка делятся всего на две категории: они либо обожают русский, либо его ненавидят. Онлайн занятия в действительности дают учащимся возможность самостоятельного выбора комфортного места и времени для занятий",-пишет Се Циин.

Те учащиеся, которые не любят язык, рассуждает русист, радуются даже тому, что могут лежа слушать лекции, избегая изматывающего внимания преподавателя. А для студентов, которые обожают язык, это возможность приобрести знания за пределами времени и пространства аудиторных занятий, на которых было запрещено пользоваться компьютерами и телефонами. К тому же, признается автор эссе, китайские студенты очень застенчивы и им в какой-то мере комфортнее работать удаленно.

После перехода русского в онлайн мост между поколениями в ее стране словно соединился. Ведь в Китае принято жить большими семьями; повзрослевшие дети часто проживают вместе с родителями, бабушками и дедушками - а в данное время и учатся. Преподаватель пишет, что многие выросшие в Китае в период правления Мао Цзэдуна изучали и знали русский язык; для старшего поколения слышать сейчас преподавателей русского - это путешествие в молодость и чудесное воспоминание. У большинства из них остались глубокие чувства к той эпохе, к русскому языку. "Мне как преподавателю очень интересно и забавно наблюдать, как они изобретают множество причин, чтобы войти во временную аудиторию внука или внучки. Онлайн занятия в карантин вместе со студентами часто посещают их дедушки и бабушки, и они даже более активно и радостно участвуют в процессе обучения. Хороший пример для нашей молодежи!",-рассказывает в своем эссе преподаватель.

И, конечно, уверена педагог, русский онлайн способствует "равноправию в сфере образования". Ведь самые престижные китайские вузы находятся в Пекине, и далеко не все могут в них поступить. А во время пандемии знаменитые вузы создали интернет-платформы с массовыми открытыми курсами, что дало студентам возможность слушать лекции преподавателей известных университетов всего мира.