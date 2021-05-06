Сбербанк повысил ставку по промовкладу

Сбербанк с 7 мая повысил на 0,5 процентного пункта максимальную ставку по промовкладу "Дополнительный процент". Она составит до 5% годовых при размещении средств на два или три года. Действие промовклада продлевается с 10 мая до 30 июня.

Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей.

Ранее ряд банков уже повысил максимальные ставки по депозитам и накопительным счетам в ответ на повышение Банком России ключевой ставки в марте-апреле на 0,75 процентного пункта.

В преддверие Дня Победы Сбербанк также запускает новый вклад "Вклад в Победу", который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий. Его можно открыть с 7 по 21 мая только в СберБанк Онлайн на срок от 5 до 36 месяцев, ставка - от 4,4%, минимальная сумма - 50 тысяч рублей. Один рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд "Память поколений", оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд "Память поколений" за счет собственных средств.