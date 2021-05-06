Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк решил отреагировать на повышение ключевой ставки ЦБ. С 7 мая он повысит ставки по ипотечным кредитам.

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на информацию, полученную в call-центре кредитной организации. Повышение составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, на строительство дома и покупку гаража. Исключение составят кредиты в рамках программ "Господдержка-2020".

В настоящий момент, как уточнили в банке, базовая ставка с учётом всех скидок составляет 7,3%. При этом первоначальный взнос по ипотеке должен составлять более 20% от стоимости недвижимости. Соответственно после повышения базовая ставка по ипотеке станет равна 7,7%.

В пресс-службе "Сбера" РБК подтвердили изменение условий "по ряду ипотечных продуктов" с 7 мая. Там пояснили, что такое решение принято вслед за изменениями ключевой ставки. "Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями", - пояснил представитель кредитной организации.

Однако если ипотечные заявки уже одобрены, то ставки по ним не повысятся. Процент по ипотеке фиксируется на 90 дней после положительного решения банка. Таков максимальный срок одобрения по ипотечным займам.