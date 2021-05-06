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06.05.2021 15:28
Рубрика: В мире

Сотрудники литовского санатория "Беларусь" пригрозили массовой голодовкой

Текст: Юрий Сизов
Мэр литовского курортного города Друскиникай Ричардас Малинаускас возглавил 6 мая протестную автомобильную акцию с участием сотрудников санатория "Беларусь", выступающих против блокирования счетов этого белорусского учреждения.
Фото: sanatoriums.com Фото: sanatoriums.com
Фото: sanatoriums.com

Более семидесяти легковых машин, сообщают местные новостные порталы, проехали по маршруту Swedbank - президентский дворец - канцелярия премьер-министра - МИД - сейм.

Лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна пояснил, что около каждой точки маршрута участники акции включали сигнализацию, протестуя против самоуправства внешнеполитического ведомства Литвы. "Мы требуем, чтобы МИД, в первую очередь признал свою вину, а не прятался за спиной Swedbank. Последний документ, который мы получили от депутата Брониса Ропе доказал, что санаторий в европейские санкционные списки не включен. За их применение в ответе исключительно МИД", - утверждает Чесна.

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По его словам, работники санатория, которые не получают зарплату с января 2021 года, угрожают голодовкой с участием 400 семей. "Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, они хотят, чтобы люди голодали. В следующий раз мы соберемся около МИД, 400 семей, и объявим голодовку", - заверил профсоюзный функционер.

Протест поддержала и Литовская конфедерация профсоюзов. По мнению ее лидера Инги Ругинене, "европейские ведомства не указывали, что надо применить санкции в отношении белорусского санатория, эту социальную катастрофу устроило само государство, которое не позаботилось о своих гражданах".

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