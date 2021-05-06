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06.05.2021 02:23
Рубрика: Общество

SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship

В США успешно завершились летные испытания прототипа космического корабля Starship. Он смог приземлиться на площадку в штате Техас.

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Как сообщает ТАСС, аппарат SN15 был запущен со стартового комплекса в районе Бока-Чика. За несколько минут он поднялся на высоту около 10 километров. Затем был отключен один из трех двигателей, после чего прототип Starship начал снижение и вертикально сел в положенной точке.

Глава SpaceX Илон Маск в Twitter написал о штатной посадке. Он напомнил, что многоразовый корабль Starship рассчитан на 100 человек и предназначен для полетов на Марс. Первый испытательный полет на околоземной орбите состоится в этом году, пообещал Маск.

Общество Космос

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