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6 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 138-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 6 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ"

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в статью 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; 2019, N 27, ст. 3537; 2020, N 31, ст. 5031, 5032; 2021, N 1, ст. 63; N 15, ст. 2454) следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) объект спорта - объект недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества;";

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий;".

Президент Российской Федерации В. Путин