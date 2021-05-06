США, Канада и Норвегия примут участие в военной программе Евросоюза

Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию присоединиться к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение возможностей по оперативному развертыванию сил. Впервые не входящие в ЕС государства примут участие в проекте.

"Принято позитивное решение об участии Канады, Норвегии и США в проекте PESCO "Военная мобильность", - говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого на уровне министров обороны проходит в Брюсселе.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опыт этих стран будет способствовать реализации проекта, а вместе с этим и повышению мобильности военных в рамках ЕС и за его пределами. Это сделает оборону Евросоюза более эффективной.

Эта сделка рассматривается как первый ощутимый признак того, что президент США Джо Байден восприимчив к военным амбициям Европы - по сравнению с эпохой Дональда Трампа, пишет европейская редакция издания Politico.eu.

Это также первый случай, когда к инициативе допускаются страны, не входящие в ЕС. Этот шаг позволит трем странам НАТО принять участие в возглавляемой Нидерландами инициативе по повышению военной мобильности Европы. Предполагается, что эти усилия позволят Европе действовать более оперативно в определенных сценариях - например, если потребуется быстро перебросить войска к границе ЕС с Россией.

Справка "РГ"

Программа PESCO была утверждена ЕС в 2017 году с целью совместного развития обороноспособности и доступности для европейских военных операций. Свое участие в программе подтвердили 25 стран Евросоюза. В Брюсселе подчеркивают, что PESCO не станет конкурентом НАТО.