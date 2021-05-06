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06.05.2021 08:20
Рубрика: В мире

Стало известно, сколько денег США выделили Украине с 2014 года

Текст: Алла Владимирова

С 2014 года Вашингтон предоставил Киеву в общей сложности более 4,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в справке госдепа к визиту главы ведомства Энтони Блинкена на Украину.

Фото: REUTERS
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"США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на 4,6 миллиарда долларов, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что США выделили Украине более 49 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

В мире США В мире экс-СССР Украина

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