Стало известно, сколько денег США выделили Украине с 2014 года

С 2014 года Вашингтон предоставил Киеву в общей сложности более 4,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в справке госдепа к визиту главы ведомства Энтони Блинкена на Украину.

"США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на 4,6 миллиарда долларов, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что США выделили Украине более 49 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса.