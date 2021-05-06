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06.05.2021 15:00
Рубрика: Экономика

Таможня перечислила в бюджет почти 2 трлн рублей за четыре месяца

Текст: Михаил Загайнов

С начала 2021 года таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 1,92 триллиона рублей. Этот результат превысил прогнозное задание на 28,3%, заявили в пресс-службе ФТС.

Фото: REUTERS
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"По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 28,1% или 420,9 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что большая часть перечислений - 68,4% - пришлась на нефтегазовые доходы.

Основную часть доходов от внешнеэкономической деятельности составили платежи, взимаемые при импорте товаров - 1,3 триллиона рублей (плюс 34,7% к аналогичному периоду 2020 года). В экспортной составляющей растет доля сырой нефти и природного газа: сумма нефтегазовых доходов за первые четыре месяца составила 520 миллиардов рублей (на 40,7% больше прогнозного задания).

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин ФТС

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