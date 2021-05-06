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06.05.2021 20:41
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, что мужское облысение чревато тяжелыми формами COVID-19

Текст: Константин Волков
Наличие определенных сочетаний генов, увеличивающих шансы мужчин на облысение, в то же время способствует заражению коронавирусом и более тяжелому протеканию болезни, вплоть до реанимации. К такому выводу пришли ученые из США и Италии, результаты исследований которых обнародованы 6 мая Европейским дерматологическим и венерологическим сообществом (EADV).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как считает профессор итальянского университета, биолог Маркони Энди Горен, определенные характеристики гена AR, который отвечает за предрасположенность к облысению, влияют и на тяжесть протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Поэтому данный ген, по мнению биолога, можно использовать для того, чтобы определить, у кого есть высокие шансы попасть в реанимацию в случае заболевания Covid-19.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
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Ранее ученые обратили внимание, что порядка 80 процентов мужчин, попавших в реанимацию вследствие заболевания коронавирусом, в той или иной степени страдали облысением.

Также еще в самом начале пандемии китайские медики обратили внимание, что коронавирусу больше подвержены мужчины, нежели женщины.

Исследователи связывают это с наличием так называемых CAG-повторов: чем их больше, тем сильнее склонность к облысению, а также выше вероятность попасть в реанимацию в случае заболевания коронавирусом. Предположительно, это вызвано активностью фермента TMPRSS2, который помогает вирусу проникнуть в организм.

Биологи полагают, что используя результаты их исследований, можно не только выявлять наиболее склонных к заболеванию людей, но и бороться с вирусом, подавляя работу фермента TMPRSS2.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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