Новости

В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из РФ, КНР и Бразилии 05.05.2021
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине 05.05.2021
Бывший спикер палаты представителей Орегона арестован за торговлю людьми 05.05.2021
Псаки уклонилась от прямого ответа на решение Facebook по Трампу 05.05.2021
Во Франции полицейский погиб в перестрелке с преступниками 05.05.2021
Главы МИД G7 призвали провести справедливые выборы в Сирии 05.05.2021
"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ 05.05.2021
Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 05.05.2021
Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде 05.05.2021
Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке" 05.05.2021
Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ 05.05.2021
Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций 05.05.2021
В Лондоне появится дипмиссия Евросоюза 05.05.2021
Заключенные получат возможность отправлять электронные письма 05.05.2021
Перечень платных услуг для заключенных в СИЗО будет расширен 05.05.2021
В Крыму сток водопадов решили перебросить в водохранилища 05.05.2021
В Вологодской области у женщины-банкрота заберут единственное жилье 05.05.2021
Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в социальных сетях 05.05.2021
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2" 05.05.2021
В Германии запретили исламистскую организацию 05.05.2021
В Петербурге справочная служба начала записывать людей в поликлиники 05.05.2021
Меркель назвала продление ДСНВ важным сигналом 05.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 00:28
Рубрика: В мире

В Египте ужесточили коронавирусные ограничения

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Власти Египта объявили об усилении карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Магазины, рестораны, кафе и кинотеатры теперь будут закрываться в 21:00. Решение вступает в силу 6 мая и будет действовать до 21 мая", - сказал премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Египте будут выпускать российскую вакцину "Спутник V"

Согласно последним данным, в Египте коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 218 тысяч местных жителей. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более 12 тысяч пациентов.

С 24 января стартовала кампания по вакцинации медиков, с 4 марта прививку могут сделать пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В апреле к ним присоединились сотрудники туристической отрасли, напоминает РИА Новости.

В мире Африка Египет Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников
В правительстве одобрили денонсацию Договора по открытому небу
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"
ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Зачем на Украину едет госсекретарь США