В Египте ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Египта объявили об усилении карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Магазины, рестораны, кафе и кинотеатры теперь будут закрываться в 21:00. Решение вступает в силу 6 мая и будет действовать до 21 мая", - сказал премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Согласно последним данным, в Египте коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 218 тысяч местных жителей. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более 12 тысяч пациентов.

С 24 января стартовала кампания по вакцинации медиков, с 4 марта прививку могут сделать пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В апреле к ним присоединились сотрудники туристической отрасли, напоминает РИА Новости.