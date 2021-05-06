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06.05.2021 09:35
Рубрика: В мире

В Эстонии начинаются крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Текст: Диана Ковалева
Фото: EPA/TYTUS ZMIJEWSKI Фото: EPA/TYTUS ZMIJEWSKI
Фото: EPA/TYTUS ZMIJEWSKI

В Эстонии начинаются учения Swift Response - первый этап серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

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"В среду вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается также, что 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром местечка Нурмси в Ярваском уезде, на парашютах будут сброшены тяжелая техника и снаряжение. Действовать военнослужащие будут ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. Основная часть десантников прибудет в Эстонию напрямую из Северной Каролины, США. На следующий день военнослужащие на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.

В учениях Swift Response, нацеленных на отработку защиты эстонской территории, примут участие около 2,5 тысячи военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, а также более 20 самолетов и 25 вертолетов. Учения закончатся 14 мая.

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Напомним, что учения США в Европе Defender Europe, в рамках которых состоятся и Swift Response, пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих.

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