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06.05.2021 23:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 25-27 градусов

Текст: Ольга Игнатова
В предпраздничный день погоду в центре европейской территории будет определять циклон, который только зарождается над Восточной Германией и Польшей.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Он, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, относится к атлантическим циклонам. Поэтому принесет с собой осадки. Они пройдут в центральных областях.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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8 мая в столичном регионе днем 12-14 градусов, по области до плюс 15-ти, ветрено.

День Победы тоже будет прохладным. В ночь на 9 мая только плюс 1-6, небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков, но будет не выше плюс 13 градусов. И сохранится ветреная погода. "Праздничный день будет примерно таким же, как в 1945 году. Тогда, правда, 9 мая температура не поднялась выше плюс 8 градусов. И накрапывал дождь", - рассказала Паршина.

Уже с 10 мая наметится тренд на потепление. С юго-запада придет циклон со средиземноморским воздухом, облачность рассеется. Но ночь на 10 мая еще холодная - в отдельных местах в центре возможны даже заморозки на почве. А днем уже до плюс 19 градусов. 11 мая, в первый рабочий день после выходных, придет уже по-настоящему летнее тепло - воздух прогреется до 19-24 градусов. По предварительному прогнозу, день ожидается солнечным. Кратковременные дожди с грозами возможны в южных регионах Центрального округа.

12 мая, по предварительным расчетам Гидрометцентра, может быть еще теплее - до 25-27 градусов. Без осадков.

А вот на севере, в частности, в Мурманской области, в ближайшие дни дожди с мокрым снегом. 7 мая сильные осадки ожидаются и в Карелии.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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