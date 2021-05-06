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06.05.2021 13:19
Рубрика: Власть

В Госдуме отвергли обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме ответили на обвинения в "ползучей аннексии Азовского моря", которые озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Депутаты обратили внимание, что именно Киев постоянно нагнетает ситуацию, и назвали слова министра "выдумкой".
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Ранее Кулеба выступил с вышеупомянутым заявлением, пояснив, что РФ якобы постоянно усиливает свое военное присутствие в Азовском море и перекрывает торговые пути.

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что Киев прикрывает собственную агрессию обвинениями в адрес России. Именно украинская сторона, заявил он в комментарии РИА Новости, пытается организовать провокации в Керченском проливе и Азовском море. "Они стали зарабатывать на антироссийской риторике, отсюда и подобные выдумки об аннексии", - заметил депутат.

Шеремет подчеркнул, что РФ соблюдает все правила судоходства в данных акваториях. Он посоветовал киевским властям "не делать из мухи слона, а лучше строго выполнять взятые обязательства".

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Кулебу генератором напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Он тоже назвал его заявление "выдумкой". Однако это может быть и "сознательная провокация, направленная на усиление напряженности между нашими странами", не исключил он в комментарии RT.

Парламентарий также отметил зависимость подобных политиков от Запада - он сравнил их с роботами, запрограммированными на разрушение.

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