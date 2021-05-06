В Госдуме поддержали идею запрета на использование жидкостей для электронных сигарет

В России следует ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий, так как из-за них в организм поступают вредные вещества. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, комментируя информацию правительства РФ.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают вариант введения такого запрета. На сайте кабмина сообщалось, что соответствующая мера обсуждается в рамках антитабачной концепции, которая должна быть реализована до 2035 года. Уточняется, что будет проработан вопрос о табу на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях.

Реализация такой меры важна с позиции комплексного подхода к решению проблемы, связанной с потреблением табачной продукции, заявил Говорин, которого цитирует RT. Он пояснил, что наряду с обычными сигаретами популярны разного рода заменители - электронные сигареты, никотиносодержащие ароматизаторы.

Люди, их использующие, по его информации, получают дополнительный вред, связанный с патогенным действием опасных веществ, которые могут содержаться в таких изделиях.

Говорин резюмировал, что данные меры необходимо реализовывать - возможно, для этого понадобится изменение законодательства.