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06.05.2021 16:25
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали идею запрета на использование жидкостей для электронных сигарет

Текст: Татьяна Замахина

В России следует ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий, так как из-за них в организм поступают вредные вещества. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, комментируя информацию правительства РФ.

Фото: EPA
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Ранее стало известно, что российские власти рассматривают вариант введения такого запрета. На сайте кабмина сообщалось, что соответствующая мера обсуждается в рамках антитабачной концепции, которая должна быть реализована до 2035 года. Уточняется, что будет проработан вопрос о табу на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях.

Реализация такой меры важна с позиции комплексного подхода к решению проблемы, связанной с потреблением табачной продукции, заявил Говорин, которого цитирует RT. Он пояснил, что наряду с обычными сигаретами популярны разного рода заменители - электронные сигареты, никотиносодержащие ароматизаторы.

Люди, их использующие, по его информации, получают дополнительный вред, связанный с патогенным действием опасных веществ, которые могут содержаться в таких изделиях.

Говорин резюмировал, что данные меры необходимо реализовывать - возможно, для этого понадобится изменение законодательства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак

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