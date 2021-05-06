В Италии двух студентов из США приговорили к пожизненному заключению

Новости

Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ в апреле 14:52
Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие" 14:29
Знакомство на улице обернулось для москвички потерей 50 тысяч рублей 14:22
На Москву надвигается ураган 14:07
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 14:02
На Мальдивах вводят комендантский час для борьбы с COVID-19 13:53
На Украине завершено расследование дела о крушении АН-26 13:33
Вирусолог назвал "антироссийскими играми" решение конгресса по вакцинам 13:25
Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass 13:17
В Курганской области ремонт дорог покажут на интерактивной карте 13:10
США, Канада и Норвегия примут участие в военной программе Евросоюза 13:01
Лавров дал прогноз по развитию торговли между Россией и Арменией 12:38
Минск и Москва могут осенью подписать пакет "дорожных карт" по интеграции 12:30
Британская разведка ищет гениального мастера оружия 12:24
В Сыктывкаре задержали мужчину, преследовавшего девушек в подъездах 12:19
Мезенцев и Семашко возложили венки к могиле Неизвестного солдата 12:14
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
Первый гид Michelin по Москве презентуют осенью 12:10
Лавров: Россия не оставит без ответа выпады Запада 12:05
Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Непорочная дева" 12:03
Вихрь "Фюрхтеготт" обрушил на Петербург аномальные дожди 11:58
Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта 11:57
Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 13:53
Рубрика: В мире

В Италии двух студентов из США приговорили к пожизненному заключению

Текст: Диана Ковалева
Суд Италии приговорил к пожизненному заключению двух студентов из США, которые летом 2019 года убили в Риме карабинера Марио Черчиелло Реги. Напомним, Финнеган Ли Элдер и Гэбриэл Натале-Хьорт, которым тогда было всего 19 и 18 лет, приехали в итальянскую столицу отдохнуть и в один из вечеров попытались купить наркотики. Но вместо запрещенных веществ дилер, по словам американцев, продал им обычный аспирин, за что они отобрали у него рюкзак и позже по телефону потребовали выкуп. На назначенную встречу со студентами продавец наркотиков пришел с двумя людьми - переодетыми в штатское и невооруженными карабинерами: Реги и его напарником Андреа Варриале. Завязалась драка, в ходе которой Элдер нанес Реги 11 ножевых ранений.

Позже Элдер признался, что ранил карабинера, но заявил, что это была самооборона, так как они с товарищем якобы приняли стражей порядка за бандитов. Его слова опроверг Варриале, заявив, что он и Реги в начале встречи представились и показали свои полицейские значки. Несмотря на то, что Натале-Хьорт никого не убивал, его тоже приговорили к пожизненному как соучастника преступления.

В Италии введут пропуск для путешествий по стране

На момент гибели Реги было 35 лет. За месяц до трагедии он обвенчался со своей женой Розой Марией Эсилия в церкви Санта Кроче, где его позже и отпели. Вдова поблагодарила судей за проделанную работу, добавив: "Это было долгий и болезненный процесс… Но это не вернет мне Марио".

Адвокат Элдера Ренато Борзоне заявил, что намерен обжаловать приговор.

В мире США В мире Европа Италия

Главное сегодня

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
В Госдуме отвергли обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря
Лавров объявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе на земле
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия