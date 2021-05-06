В Италии двух студентов из США приговорили к пожизненному заключению

Суд Италии приговорил к пожизненному заключению двух студентов из США, которые летом 2019 года убили в Риме карабинера Марио Черчиелло Реги. Напомним, Финнеган Ли Элдер и Гэбриэл Натале-Хьорт, которым тогда было всего 19 и 18 лет, приехали в итальянскую столицу отдохнуть и в один из вечеров попытались купить наркотики. Но вместо запрещенных веществ дилер, по словам американцев, продал им обычный аспирин, за что они отобрали у него рюкзак и позже по телефону потребовали выкуп. На назначенную встречу со студентами продавец наркотиков пришел с двумя людьми - переодетыми в штатское и невооруженными карабинерами: Реги и его напарником Андреа Варриале. Завязалась драка, в ходе которой Элдер нанес Реги 11 ножевых ранений.

Позже Элдер признался, что ранил карабинера, но заявил, что это была самооборона, так как они с товарищем якобы приняли стражей порядка за бандитов. Его слова опроверг Варриале, заявив, что он и Реги в начале встречи представились и показали свои полицейские значки. Несмотря на то, что Натале-Хьорт никого не убивал, его тоже приговорили к пожизненному как соучастника преступления.

На момент гибели Реги было 35 лет. За месяц до трагедии он обвенчался со своей женой Розой Марией Эсилия в церкви Санта Кроче, где его позже и отпели. Вдова поблагодарила судей за проделанную работу, добавив: "Это было долгий и болезненный процесс… Но это не вернет мне Марио".

Адвокат Элдера Ренато Борзоне заявил, что намерен обжаловать приговор.