В канун священного для нашей страны Дня Великой Победы всего в нескольких десятках километров от западных границ России стартовали масштабные военные учения НАТО. В частности, на территории Эстонии начались маневры под названием "Быстрый ответ", центральным эпизодом которых стал захват местного аэродрома американским десантом. Хотя пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал эти и другие проходящие в Европе учения "оборонительными и транспарентными", их направленность не вызывает сомнений - США и НАТО, без оглядки на отмечаемый в эти дни в нашей стране праздник 9 Мая, вовсю отрабатывают сценарии военного противостояния с Россией.

Пентагон убеждает, что эти десантники и грузы переброшены в Эстонию в оборонительных целях. Но мало кто сомневается, что они отрабатывают сценарии военного противостояния с Россией. Фото: dvids / Sgt. Justin Stafford

Эстонский этап маневров стал составной частью оперативного развертывания НАТО под названием "Защитник Европы-2021", которое станет самым масштабным за четверть века. Эта учебно-боевая операция вплоть до июня будет также проходить на территории Болгарии, Румынии и ряде других натовских стран, а всего участие в ней примут почти 30 тысяч человек.

Характерно, что помимо отработки быстрой переброски на европейский театр боевых действий значительного количества американских войск, совершенствования логистики доставки военных грузов, а также создания выдвинутых на "восточный фланг" военных складов и инфраструктуры особый акцент сделан на отработке наступательных задач.

Так, 7 мая на аэродром Нурмси в Ярваском уезде Эстонии на парашютах высадятся солдаты и техника 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Симулируемый натовскими штабистами штурм аэродрома слабо тянет на "оборонительную" операцию "по защите Эстонии". Всего в распланированном вплоть до 14 мая "Быстром ответе" и последующем за ним "Весеннем шторме" задействуют 2,5 тысячи человек.

Параллельно американские артиллеристы из 41-й бригады на эстонской земле поупражняются в стрельбе боевыми боеприпасами из реактивных систем залпового огня MLRS. Заявляется, что "из пяти ракетных установок будет выпущено более 10 ракет". Если учесть, что к этому типу оружия разработаны, приняты на вооружение в США и поставляются на экспорт в страны НАТО дальнобойные корректируемые ракеты ER GMLRS с дальностью до 150 километров (примерно столько от Центрального полигона эстонских сил обороны, где будут проходить стрельбы, до границы РФ), то учения приобретают откровенно угрожающий для нас характер.

Особый акцент при проведении крупнейших за четверть века военных маневров США и НАТО сделан на отработке наступательных задач

На минувшей неделе в Прибалтику натовцы подтянули и другое новейшее оружие. Так, 30 апреля на эстонскую авиабазу Эмари перелетели четыре истребителя пятого поколения F-35A ВВС Италии, которые будут патрулировать воздушные границы балтийских стран. Событие по-своему примечательное, ведь раньше эти произведенные в США самолеты-невидимки у границ России на долговременной основе не развертывали.

Сюрреалистично, но на фоне набирающей обороты военной активности НАТО в Брюсселе будут обсуждать "действия России на границе с Украиной". Это вопрос, по словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, включен в повестку встречи 6 мая министров обороны стран ЕС. Правда, с учетом завершившихся еще 22 апреля маневров ВС РФ в Южном и Западном военных округах и отвода российских войск в места постоянной дислокации, не очень понятно, что конкретно собираются обсуждать европейцы.

Кстати

Шойгу: Минобороны России внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район учений "Защитник Европы-2021"

"Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность, - рассказал недавно министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. - Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение "Защитник Европы-2021". Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе".

В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов. В греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.

Всего рядом с нашей территорией, по данным военных, будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации. "Российские военные внимательно отслеживают действия НАТО в районе будущих учений. Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - рассказывал Сергей Шойгу.

Подготовил Иван Петров