Эстонский этап маневров стал составной частью оперативного развертывания НАТО под названием "Защитник Европы-2021", которое станет самым масштабным за четверть века. Эта учебно-боевая операция вплоть до июня будет также проходить на территории Болгарии, Румынии и ряде других натовских стран, а всего участие в ней примут почти 30 тысяч человек.
Характерно, что помимо отработки быстрой переброски на европейский театр боевых действий значительного количества американских войск, совершенствования логистики доставки военных грузов, а также создания выдвинутых на "восточный фланг" военных складов и инфраструктуры особый акцент сделан на отработке наступательных задач.
Так, 7 мая на аэродром Нурмси в Ярваском уезде Эстонии на парашютах высадятся солдаты и техника 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Симулируемый натовскими штабистами штурм аэродрома слабо тянет на "оборонительную" операцию "по защите Эстонии". Всего в распланированном вплоть до 14 мая "Быстром ответе" и последующем за ним "Весеннем шторме" задействуют 2,5 тысячи человек.
Параллельно американские артиллеристы из 41-й бригады на эстонской земле поупражняются в стрельбе боевыми боеприпасами из реактивных систем залпового огня MLRS. Заявляется, что "из пяти ракетных установок будет выпущено более 10 ракет". Если учесть, что к этому типу оружия разработаны, приняты на вооружение в США и поставляются на экспорт в страны НАТО дальнобойные корректируемые ракеты ER GMLRS с дальностью до 150 километров (примерно столько от Центрального полигона эстонских сил обороны, где будут проходить стрельбы, до границы РФ), то учения приобретают откровенно угрожающий для нас характер.
На минувшей неделе в Прибалтику натовцы подтянули и другое новейшее оружие. Так, 30 апреля на эстонскую авиабазу Эмари перелетели четыре истребителя пятого поколения F-35A ВВС Италии, которые будут патрулировать воздушные границы балтийских стран. Событие по-своему примечательное, ведь раньше эти произведенные в США самолеты-невидимки у границ России на долговременной основе не развертывали.
Сюрреалистично, но на фоне набирающей обороты военной активности НАТО в Брюсселе будут обсуждать "действия России на границе с Украиной". Это вопрос, по словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, включен в повестку встречи 6 мая министров обороны стран ЕС. Правда, с учетом завершившихся еще 22 апреля маневров ВС РФ в Южном и Западном военных округах и отвода российских войск в места постоянной дислокации, не очень понятно, что конкретно собираются обсуждать европейцы.
Шойгу: Минобороны России внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район учений "Защитник Европы-2021"
"Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность, - рассказал недавно министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. - Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение "Защитник Европы-2021". Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе".
В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов. В греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.
Всего рядом с нашей территорией, по данным военных, будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации. "Российские военные внимательно отслеживают действия НАТО в районе будущих учений. Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - рассказывал Сергей Шойгу.
Подготовил Иван Петров