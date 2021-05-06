В майские праздники подрабатывает каждый десятый россиянин

Майские праздники каждый десятый россиянин использует для дополнительных заработков. Об этом сообщается в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое публикует РИА Новости.

Для подработки чаще используются дни между 1 и 9 мая. По итогам исследований, 60,5 процента продолжают работать в эти дни, несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими. Еще 10,6 процента опрошенных свободны от основной работы, но берут дополнительную подработку, чтобы компенсировать недополученный доход или возросшие праздничные траты. При этом почти 33 процента признают, что объединенные праздничные дни - это дополнительная нагрузка на семейный бюджет, чем и объясняется поиск источников дополнительного дохода.

И лишь 5,6 процента участников опроса заранее планировали отдыхать между майскими праздниками. Правда, 23,3 процента отложили на это время все рабочие дела.