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06.05.2021 09:16
Рубрика: В мире

В префектуре на западе Японии заняты все койки для тяжелобольных COVID-19

Текст: Александр Ленин

В японской префектуре Осака не хватает коек для зараженных коронавирусом в тяжелой форме, сообщает газета Nikkei Shimbun.

Фото: AP Photo / Koji Sasahara
Еще в четырех префектурах Японии усилят меры против коронавируса

Как отмечает издание, в регионе имеется всего 361 специализированное место для лечения больных COVID-19, которые переносят инфекцию на фоне тяжелой симптоматики. Все они уже заняты пациентами.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 5 мая в Осаке было зарегистрировано 446 больных в тяжелом состоянии. Журналисты подчеркивают, что 372 пациента проходят терапию в местах, которые предназначены для тяжелобольных, еще 73 человека размещены на койках для больных средней и легкой тяжести. Одного японца отвезли в больницу в префектуре Сига.

В конце апреля на территории Токио, Осаки, Киото и префектуры Хего из-за ускорения темпов распространения инфекции был введен режим ЧС. Изначально правительство рассчитывало отменить ограничительные меры 11 мая. Однако в настоящий момент очевидно, что снизить скорость заражения граждан страны коронавирусом не удается. Так, 5 мая в Японии было зафиксировано 1114 больных COVID-19 в тяжелой форме, что стало рекордным показателем за все время пандемии.

В японском кабмине склоняются к решению продлить действие режима ЧС до выправления эпидемиологической обстановки в обозначенных регионах.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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