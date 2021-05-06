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06.05.2021 12:45
Рубрика: Экономика

В России создан консорциум вузов по подготовке "цифровых" кадров

Текст: Ирина Алпатова
Минцифры России совместно с Университетом "Иннополис" создали консорциум образовательных организаций, которые будут заниматься подготовкой кадров для цифровой экономики, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Консорциум позволит стандартизировать подходы к обучению "цифровых" кадров и сформировать образовательные модули по цифровым компетенциям для преподавателей и студентов.

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"Консорциум позволит максимально быстро обучить преподавателей и методистов, а также адаптировать цифровые образовательные модули для студентов под запрос реального сектора экономики", - отметил вице-премьер.

В состав консорциума уже вошли 185 организаций высшего и 101 организация среднего профессионального образования со всей России. Список будет пополняться - для присоединения к консорциуму образовательные организации могут подать заявку на сайте "Иннополиса", который станет методической базой станет университет "Иннополис". За 4 года планируется обучить 80 тысяч российских преподавателей и методистов. В этом году число слушателей достигнет 16 тысяч человек.

"На этом этапе основная задача определить текущий уровень цифровых компетенций сотрудников учебных заведений и оценить уровень знаний самих студентов. По результатам аудита будут подобраны оптимальные инструменты для обучения педагогов, а затем и студентов цифровым компетенциям, востребованным на российском рынке", - сказал Чернышенко. Обучение студентов по обновленным программам начнется с сентября 2021 года

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