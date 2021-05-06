В России создан консорциум вузов по подготовке "цифровых" кадров

Минцифры России совместно с Университетом "Иннополис" создали консорциум образовательных организаций, которые будут заниматься подготовкой кадров для цифровой экономики, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Консорциум позволит стандартизировать подходы к обучению "цифровых" кадров и сформировать образовательные модули по цифровым компетенциям для преподавателей и студентов.

"Консорциум позволит максимально быстро обучить преподавателей и методистов, а также адаптировать цифровые образовательные модули для студентов под запрос реального сектора экономики", - отметил вице-премьер.

В состав консорциума уже вошли 185 организаций высшего и 101 организация среднего профессионального образования со всей России. Список будет пополняться - для присоединения к консорциуму образовательные организации могут подать заявку на сайте "Иннополиса", который станет методической базой станет университет "Иннополис". За 4 года планируется обучить 80 тысяч российских преподавателей и методистов. В этом году число слушателей достигнет 16 тысяч человек.

"На этом этапе основная задача определить текущий уровень цифровых компетенций сотрудников учебных заведений и оценить уровень знаний самих студентов. По результатам аудита будут подобраны оптимальные инструменты для обучения педагогов, а затем и студентов цифровым компетенциям, востребованным на российском рынке", - сказал Чернышенко. Обучение студентов по обновленным программам начнется с сентября 2021 года