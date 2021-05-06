В Союзе дачников рассказали, могут ли оштрафовать за курятник на участке

Многие дачники обеспокоены появлением над их участками дронов. Они считают, что таким образом власти хотят заставить их платить дополнительные налоги.

Мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов ,действительно ,проводится. В частности, Росреестром. "Цель использования Росреестром беспилотных воздушных систем - надзор за соблюдением требований земельного законодательства при использовании земельных участков. С помощью беспилотников осуществляется контроль за недопущением самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не в соответствии с установленным целевым назначение (разрешенным использованием), а также неиспользованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства", - пояснили "Российской газете" в Росреестре.

А в Союзе дачников Подмосковья уточнили, что считается нецелевым использованием дачных участков. И что грозит тем дачникам, которые, например, начнут разводить на своих 6 сотках кур в промышленных масштабах или откроют автомойку.

Как пояснил первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, есть такие дачники, которые ,действительно, пытаются использовать участки не по назначению для того, чтобы платить меньший налог на землю. "Однако ставка налога в размере 0,3 % применима только в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности. Это означает, что если будет установлено нецелевое использование земельного участка для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества или земель общего пользования СНТ, то в дополнение к административному штрафу владельцу участка может быть начислен земельный налог по базовой ставке 1,5% (а не 0,3%). Причем это касается не только земли общего пользования в садоводческом товариществе, но и индивидуальных участков. Например, люди открывают у себя на даче автосервис или строят мини-хостел без разрешения, да еще ждут, что государство будет с них брать налоги за землю по льготной ставке," - отметил Чаплин.

Он добавил, что содержать животных или птицу на участках можно, но при соблюдении следующих условий: животные и птица должны быть для собственных нужд; обеспечены санитарные расстояния хозпостроек для содержания скота и птицы - от границ участка и жилого дома; оформлены ветеринарные паспорта, в т.ч. на птицу; не должно быть посторонних запахов у соседей.

Чёткой цифры, начиная с которой разведение кур или другой живности считается коммерческой деятельностью, нет. Однако это можно определить по ряду критериев: объявления от владельца участка о продаже продукции (яйца, мясо, куры-несушки, цыплята), размеры птичника, наличие наёмного персонала, регистрация собственника участка как главы КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) или ИП. Но главный критерий - жалобы соседей, права которых нарушают шум и запах от птицы.

А организация автомойки, например, возможна только на землях промышленного назначение, либо при наличии соответствующего вида разрешённого использования земельного участка для размещения объектов придорожного сервиса. Поэтому автомойка в СНТ - нарушение уже по факту её строительства. Хостел также противоречит виду разрешённого использования земель - "для ведения садоводства".

На землях для ИЖС, ЛПХ, ведения садоводства или дачного строительства запрещены дома, имеющие признаки многоквартирности (в том числе таунхаусы), а также высотой более 3 этажей и 20 метров. В СНТ также нельзя заниматься самому или сдать участок в аренду для коммерческой деятельности: автостоянка, склад пиломатериалов, временное размещение отходов.

"Съёмка с дрона - дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Любые крыши попадают в поле зрения дрона. И если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка на предмет выявления нарушений законодательства", - добавил Чаплин.

Более подробно о том, что контролируют власти с помощью дронов, читайте в ближайших номерах "Российской газеты".