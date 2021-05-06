В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков

Вторую неделю в столице Колумбии городе Богота продолжаются беспорядки, вызванные объявленной властями налоговой реформой. В итоге было принято решение приостановить вакцинацию, так как протестующие мешали проезду по улицам машин "скорой помощи".

"Нам пришлось приостановить проведение ПЦР-тестов для выявления коронавируса, <...> мы приостанавливаем вакцинацию от коронавируса", - передает ТАСС заявление главы секретариата по вопросам здравоохранения Боготы Алехандро Гомеса.

Он обратился к протестующим с просьбой уважать работу медиков и не мешать движению карет "скорой помощи" на улицах.

На сегодняшний день в беспорядках, которые продолжаются на улицах крупнейших городов Колумбии, пострадали более 800 человек и 19 погибли.