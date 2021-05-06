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06.05.2021 18:52
Рубрика: В мире

Быть ли шотландцу британцем

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
В Британии выбрали мэров Лондона и Бирмингема, парламенты Уэльса и Шотландии, а также выяснили, скольких избирателей потеряли правящие консерваторы во главе с премьером Борисом Джонсоном и хотят ли шотландцы добиваться независимости.

Главным итогом "суперчетверга", в который по всей стране прошли выборы разных уровней, станет ответ на вопрос, будет ли в Шотландии проведен повторный референдум о независимости. Ранее первый министр Никола Стерджен обещала, что, если ее Шотландская национальная партия уверенно победит на выборах, она предоставит людям возможность решать, хотят ли они оставаться британцами.

Фото: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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На предыдущем голосовании по этому вопросу, состоявшемся 18 сентября 2014 года, сторонники независимости Шотландии получили 44,7 процента голосов. Однако тогда Великобритания входила в состав Евросоюза, и они голосовали не только за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, но и за то, чтобы остаться в ЕС. Политические и экономические последствия расставания с Британией и Евросоюзом пугали многих сторонников независимости. Теперь все изменилось. В ходе референдума о членстве в ЕС в 2016 году, когда большинство британцев проголосовали за брекзит, в 62 процента шотландцев высказались против. Это дало им новые аргументы в пользу повторения референдума об отделении. "Многие мои друзья прошли путь от "нет" до "да". Они считают, что игра стоит свеч, потому что они больше не могут жить при Борисе (Джонсоне, премьер-министре Великобритании. - Прим. ред.) и брекзите, и они готовы на все, чтобы получить свободу", - сообщил изданию Politico бывший депутат от лейбористской партии в парламенте Шотландии. А социологи заметили, что среди сторонников независимости и Шотландской национальной партии все больше представителей тех групп, которые раньше голосовали против: женщин, молодежи и противников брекзита. Но есть одно обстоятельство, которое пугает шотландцев, - это перспектива "жесткой" границы с Британией и то, что загранпаспорт понадобится для визита в Лондон. Случится это или нет, мир узнает в лучшем случае в субботу. Ковидные ограничения не позволяют избирательной комиссии начать подсчет голосов сразу после окончания голосования в десять вечера, так что эта работа начнется утром в пятницу.

В мире Европа Великобритания

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