Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "О ветеранах"

Принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 28 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2013, N 14, ст. 1654) следующие изменения:

1) слово "Реализация" заменить словами "1. Реализация";

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Выдача удостоверения члена семьи ветерана боевых действий осуществляется членам семей лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, погибших (умерших) и не получивших при жизни удостоверение ветерана боевых действий, на основании документов, подтверждающих факт гибели (смерти) указанных лиц, а также факт их участия в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, выполнении задач, работ, обеспечении боевых действий или выполнения специальных задач.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин