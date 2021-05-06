Вирусолог назвал "антироссийскими играми" решение конгресса по вакцинам

Признание препарата компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19 - следствие "антироссийской игры". Об этом в комментарии RT заявил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

По мнению специалиста, российская вакцина "Спутник V" проявила себя с самой лучшей стороны, поскольку после ее применения не возникает летальных исходов или серьезных осложнений типа тромбозов.

"Вакцина "Спутник V" признана лучшей в тех странах, которые просто требуют ее у нас настоятельно, как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно ее", - добавил Зуев.

Ранее Всемирный конгресс вакцин признал препарат американского производителя Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также попали российская вакцина "Спутник V", препарат британской шведской компании AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и другие.

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек, что составляет более 40% населения планеты. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.