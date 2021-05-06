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06.05.2021 11:40
Рубрика: В мире

Во Флориде в природу выпустили комаров с измененными генами

Текст: Юрий Когалов

В американском штате Флорида в природу выпустили генетически модифицированных комаров. Сделано это было с целью сократить популяцию этих кровопийц, разносящих различные болезни, в том числе лихорадку денге, вспышка которой произошла тут в прошлом году.

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Как передает AP, разведением комаров с измененными генами занималась британская Oxitec. Ранее она протестировала свой метод борьбы с размножением этих насекомых в Бразилии, Панаме, Малайзии. Опыт оказался успешным. И теперь во Флориде выпустили 100 тысяч особей. Речь идет исключительно о самцах, которые несут в себе модифицированный ген OX5034. После спаривания с ними самки вскоре погибают, если они успели дать потомство, то оно уже будет нести в себе тот же ген. Как ожидается, в ближайшие три месяца будет появляться на 12 тысяч новых комаров меньше, чем обычно.

Как отмечают представители властей штата, о необходимости таких методов борьбы с насекомыми задумались 10 лет назад, когда во Флориде произошла вспышка лихорадки денге. Работа велась с несколькими компаниями. И после того, как в прошлом году снова была отмечена вспышка денге, власти дали зеленый свет этому проекту.

Ряд ученых уже выразил возмущение предпринятыми шагами. Но в Агентстве по охране окружающей среды заверили, что данный вид комаров "не представляет опасности для здоровья человека или окружающей среды, включая охраняемые виды животных".

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