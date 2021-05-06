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Рубрика: Общество

Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве

Текст: Тимур Алимов

Звонки с приглашениями на бесплатное медицинское обследование стали довольно распространенным явлением. Однако, большинство из них оказываются способом завлечь пациентов и в последующем "раскрутить на деньги". Как отличить предложения добросовестных медучреждений от мошеннических, объяснил заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый.

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По его словам, даже если обследование в коммерческой клинике и правда окажется бесплатным, то его сотрудники наверняка вынудят оплатить множество сомнительных услуг. Вместо общения с мошенниками эксперт посоветовал сходить в районную поликлинику, узнать график диспансеризации и проверить свое здоровье. Стоит обращать внимание и на приглашения на профилактический осмотр по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Дело в том, что профилактика хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии является государственной системой, на которую выделяют значительные деньги.

- Надо отличать диспансеризацию и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по полису ОМС. У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это все немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают SMS-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний - это дешевый маркетинговый ход, - цитирует заслуженного врача РФ радио Sputnik.

Владимир Круглый добавил, что частные медицинские организации могут быть честными и качественными, но такие не предлагают по телефону свои фактически платные услуги под видом бесплатных.

Общество Здоровье

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