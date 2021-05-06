Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2"

Апокалиптический фильм ужасов "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II), оперативной премьере которого изрядно повредил коронавирус, получил финальный трейлер.

Исключительно эффектная нарезка, показывающая в том числе начало катастрофы, обнародована на YouTube-канале компании Paramount Pictures.

В сиквеле бедная и вечно взведенная семья Эбботт продолжит сражаться за свои жизни в обстановке желательной полной тишины. В противном случае их просто сожрут гигантские хищные уши-трансформеры. Помимо которых, кстати, у выживших есть и другие оппоненты.

В ролях: Эми Адамс, Милли Симмондс, Киллиан Мёрфи, Ноа Джуп, Джимон Хонсу, Лорен-Эшли Кристияно, Блейк ДеЛонг и Шери Фэйрчайлд.

Российская премьера жанрового хита Джона Красински, выступившего постановщиком, соавтором сценария и сыгравшим в картине, - 3 июня.