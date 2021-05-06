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Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2"

Новости
    06.05.2021, 17:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Апокалиптический фильм ужасов "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II), оперативной премьере которого изрядно повредил коронавирус, получил финальный трейлер.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие"

Исключительно эффектная нарезка, показывающая в том числе начало катастрофы, обнародована на YouTube-канале компании Paramount Pictures.

В сиквеле бедная и вечно взведенная семья Эбботт продолжит сражаться за свои жизни в обстановке желательной полной тишины. В противном случае их просто сожрут гигантские хищные уши-трансформеры. Помимо которых, кстати, у выживших есть и другие оппоненты.

В ролях: Эми Адамс, Милли Симмондс, Киллиан Мёрфи, Ноа Джуп, Джимон Хонсу, Лорен-Эшли Кристияно, Блейк ДеЛонг и Шери Фэйрчайлд.

Российская премьера жанрового хита Джона Красински, выступившего постановщиком, соавтором сценария и сыгравшим в картине, - 3 июня.

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