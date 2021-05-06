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Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Непорочная дева"

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    06.05.2021, 12:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети обнародован трейлер новой долгожданной картины легендарного Пола Верховена, эротической драмы "Непорочная дева" (Benedetta). Ролик, содержащий множественные фривольности лесбийского толка, помещен на YouTube-канал компании Pathe.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Лента была снята еще в 2019-м, но из-за проблем со здоровьем Верховена, которому сейчас 82 года, шлифовка фильма затянулась. А после обещанной фестивальной премьере проекта навредила пандемия. В итоге "Деву" покажут на Каннском МКФ, который в этом году съехал на июль. Даты премьеры российской еще нет.

Действие картины разворачивается в Италии XVII века. Монахиня страдает там от религиозных и активных эротических видений. Справиться ей помогает другая женщина. Что вскоре и мутирует в бурный однополый роман.

Верховен - постановщик и соавтор сценария франко-нидерландского проекта. Над скриптом с ним работали Дэвид Бирк ("Могильщик Гейси", "Слендермен") и Джудит Браун.

В ролях: Виржини Эфира ("Белый клык"), Шарлотта Рэмплинг, Ламбер Вильсон ("Матрица"), Дафна Патакия ("Версаль"), Оливия Рабурден ("Заложница"), Эрве Пьер ("Офицер и шпион").

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