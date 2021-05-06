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06.05.2021 20:20
Рубрика: Общество

Надеются на государство

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
По данным Росстата, в период пандемии в доходах граждан увеличилась доля поступлений, полученных с помощью государства. В частности, доходы от предпринимательства сократились с 6 процентов в 2019 году до 5,2 в 2020-м, от собственности - c 5,1 до 4,3, прочие денежные поступления упали с 12,3 процента до 10,6. При этом доля оплаты труда в доходах за 2020 год выросла с 57,7 процента до 58,9, а та ее часть, что приходится на "ковидные" повышенные выплаты, увеличилась с 40,6 процента до 42,1. В целом доля социальных выплат в доходах россиян выросла с 18,9 процента в 2019 году до 20,1 в 2020-м. Именно социальная поддержка наименее обеспеченных граждан позволила несколько сгладить неравенство в доходах. "В 2020 году, по предварительным данным, на долю 10 процентов наиболее обеспеченного населения приходилось 29,9 процента общего объема денежных доходов (в 2019 году - 30,2), - отмечает Росстат, - а на долю 10 процентов наименее обеспеченного населения - 2,1 процента (в 2019-м - 2)".

Одновременно увеличилась доля доходов, направляемых на сбережения. К таковым Росстат относит "приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости... наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов...". В 2020 году на увеличение сбережений граждане направили 8,4 процента своих доходов - в два с лишним раза больше, чем в 2019-м. Из этой доли 4,4 процента пришлось на прирост наличных рублей и валюты, а 2,4-2,5 процента - на покупку недвижимости.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Увеличилась и доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла бы быть и выше. "Государство дает нам немало, но можно требовать от него больше" - так считали в 2020 году 34 процента опрошенных (в 2016-м было 29). И на 7 процентов уменьшилось число тех, кто стоит на позиции "государство дает нам так мало, что мы ему ничем не обязаны". Это результат опроса "Социальное самочувствие россиян", проведенного специалистами Высшей школы экономики.

В идеале же большинство россиян желали бы иметь безусловный базовый доход, предполагающий регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения. Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию такого дохода одобряют 62 процента опрошенных.

Аргументы тех, кто "за": снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования. В число привлекательных факторов вошли также рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (станут не нужны пенсии и социальные пособия, а следовательно, и чиновники, обслуживающие эту сферу), увеличение числа предприятий малого бизнеса, рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

По данным Росстата, в период пандемии в доходах граждан увеличилась доля поступлений, полученных с помощью государства

Аргументы тех, кто "против": массовое нежелание работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным безусловным базовым доходом, рост инфляции и еще большая концентрация власти в руках государства.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Больше, чем кто-либо (от 68 до 72 процентов), идею поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24).

Так или иначе сегодня весь мир озабочен проблемой экономического неравенства граждан. И одна из обсуждаемых концепций - концепция безусловного базового дохода. В Финляндии уже подвели итоги эксперимента. Он был начат 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018-го. В нем участвовали две тысячи безработных, получавших ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. эксперименте. "Небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие", - таково вкратце заключение об итогах эксперимента, опубликованное в пресс-релизе министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии.

Важно, чтобы не государство, а само общество было готово поддержать своих граждан и верило в их желание работать

А в Швейцарии в 2016 году состоялся референдум на эту тему. Спрашивалось, одобряют ли граждане введение ежемесячных выплат от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков для взрослых и 625 франков для детей. Почти 77 процентов населения проголосовали против.

Как видим, итоги опроса российских граждан о том, готовы ли они получать деньги, не работая, разительно отличается от итогов швейцарского референдума на эту же тему. Притом что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую меру экономической поддержки населения. Есть категории людей, для кого безусловный базовый доход может оказаться спасительным. Важно только, чтобы не государство, а само общество было готово поддержать своих граждан и верило в их желание работать.

Общество Ежедневник Образ жизни Колонка Валерия Выжутовича

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