WhatsApp научат анализировать набираемый пользователем текст

В ближайшем обновлении мессенджер WhatsApp научится анализировать набираемый пользователем текст и на его основе автоматически подбирать стикер. Об этом сообщает ресурс WABetaInfo.com.

Алгоритм работает следующим образом - искусственный интеллект анализирует первое слово, набранное пользователям, и затем смотрит, соответствует ли оно какому-либо стикеру из библиотеки. Сейчас поддерживаются только официальные наборы стикеров, разработанные непосредственно WhatsApp, но в будущем планируется расширить функциональность и на сторонние изображения.

Ранее появилась информация о том, что в одном из грядущих обновлений мессенджера появится функция переноса чатов из iPhone на Android и в обратном направлений. Сейчас перенести переписку можно только если пользователь переходит с Android на Android или с iPhone на iPhone.