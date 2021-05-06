Зачем над дачами летают беспилотники

Многие дачники обеспокоены появлением над их участками дронов. Они считают, что таким образом власти хотят заставить их платить дополнительные налоги или штрафовать за постройки, на которые не оформлены документы.

Мониторинг с помощью беспилотников действительно проводится Росреестром. С их помощью контролируется использование участков по назначению, отслеживается самовольное занятие земель и неиспользование земель для жилищного или иного строительства, пояснили в ведомстве.

Назначение участка и вид использования указаны в выписке из ЕГРН. Если, например, назначение - "земли населенного пункта", а разрешенное использование - "ведение огородничества", то человек может на этом участке отдыхать, выращивать для себя овощи, может возвести дом, хозпостройки, гараж. Но сделать, допустим, склады или автостоянку, построить базу отдыха - нельзя, рассказали в ведомстве.

Бывает, что предприниматели открывают бизнес на дачном участке, чтобы платить меньший налог на землю. "Если будет установлено нецелевое использование земельного участка для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества или земель общего пользования СНТ, то в дополнение к административному штрафу владельцу участка может быть начислен земельный налог по базовой ставке 1,5% (а не 0,3%). Причем это касается не только земли общего пользования в садоводческом товариществе, но и индивидуальных участков. "Например, люди открывают у себя на даче автосервис или строят мини-хостел без разрешения, да еще ждут, что государство будет с них брать налоги за землю по льготной ставке", - отметил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Содержать животных на участках можно, но при соблюдении ряда условий, отметил он: только для собственных нужд, должны соблюдаться санитарные расстояния от хозпостроек до границ участка и жилого дома, должны быть оформлены ветеринарные паспорта, не должно быть посторонних запахов у соседей. Четкой цифры, начиная с которой разведение живности считается коммерческой деятельностью, нет. Однако это можно определить по ряду критериев: объявления от владельца участка о продаже продукции (яйца, мясо, цыплята), размеры птичника, наличие наемного персонала, регистрация собственника как главы крестьянско-фермерского хозяйства или ИП. А организация автомойки, например, возможна только на землях промышленного назначение либо при виде разрешенного использования - для размещения объектов придорожного сервиса. Поэтому автомойка в СНТ, как и хостел - явные нарушения.

При использовании дачи не по назначению налог вырастет в пять раз

"Съемка с дрона - дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка", - добавил Чаплин.

Если с помощью беспилотника будет установлено, что площадь участка больше, чем указано в документах, или он используется не по назначению, то будет проведена внеплановая проверка, пояснили в Росреестре. Специалисты изучат документы на землю и определят, есть ли нарушения. В 2020 году с помощью беспилотников было обследовано более 8,5 тысячи земельных участков (не только дачных), выявлено 841 нарушение, сообщили в Росреестре.

При этом в законодательстве нет норм о каких-либо наказаниях за отсутствие в ЕГРН сведений о построенных на садовых участках домах, за отсутствие госрегистрации прав на них. Государственная регистрация права является лишь юридическим актом признания и подтверждения государством наличия гражданских прав, подчеркнули в Росреестре.

Если лицо, использующее участок, обладает правами на него, площадь участка не превышает указанную в документах, а использование участка соответствует разрешенному, то опасаться нечего, говорит замначальника управления государственного геодезического и земельного надзора Росреестра Сергей Анохин.