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06.05.2021 16:42
Рубрика: Культура

В Испании в королевском дворце найден загадочный саркофаг XIII века

Текст: Денис Передельский

Испанские археологи при проведении реставрационных работ в королевском дворце эпохи Альмохадов обнаружили загадочный свинцовый саркофаг, в котором в средневековье была похоронена маленькая девочка.

Фото: © Jorge González/Elena Santos
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Как сообщает The History Blog, находка была сделана в Севилье, на юге Испании. Археологи проводили реставрационные работы под королевской часовней готического дворца в Алькасаре.

Этот дворец был построен королем Кастилии Альфонсо X, причем его буквально возвели на руинах более раннего дворца эпохи династии Альмохадов, правивших этим регионом. Их дворец был разрушен во время христианского завоевания Севильи.

Ранее никаких захоронений в этом монументальном сооружении не находили. Поэтому находка стала для археологов настоящим сюрпризом и породила пока неразрешимую загадку.

Могила была обнаружена во время реставрации керамической плитки XVI века. Всего в 20 сантиметрах под полом главного алтаря королевской часовни археологи обнаружили свинцовый саркофаг длиной около 116 сантиметров, шириной около 40 сантиметров в изголовье и около 30 сантиметров - в ногах.

Внутри находился изрядно поврежденный временем деревянный гроб, в котором покоилось тело ребенка. Ученые установили, что это была девочка со светлыми волосами. На момент смерти ей было около пяти лет.

Уже сам тот факт, что она была погребена в королевском дворце, указывает на ее высокий социальный статус. Говорят об этом и найденные артефакты. Например, сохранившиеся кусочки ткани и кожи свидетельствуют о том, что девочка была роскошно одета. Даже пуговицы были перламутровыми.

Фото: Muzeum w Ostrodzie
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К слову, рядом с саркофагом находилось шесть ящиков с неким землистым веществом, которое пока не идентифицировано. Нет пока и никаких свидетельств, которые помогли бы раскрыть личность ребенка. Ученые не нашли каких-либо печатей, символов и других отметок ни в свинцовом саркофаге, ни на уцелевших остатках деревянного гроба.

Возраст захоронения будет точно определен при помощи радиоуглеродного датирования. Предварительно же эксперты оценили его по стилю саркофага. По их мнению, захоронение можно датировать XIII-XIV веками нашей эры.

Есть в этом деле и еще одна тайна. Археолог Мигель Анхель Табалес, возглавляющий исследование, заявил, что алтарь часовни не мог быть первоначальным местом захоронения этой маленькой девочки, даже если она принадлежала к очень влиятельной семье.

Наиболее достоверная теория состоит в том, что сбоку от алтаря саркофаг поместили во время последней реставрации, которая проводилась в часовне 1930-1940-е годы.

"Мы не нашли никаких документов, подтверждающих это, - говорит Мигель Анхель Табалес. - Однако свинцовый саркофаг был окружен каменной "коробкой", которая была сложена из повторно использованных материалов и кирпичей, скрепленных цементом. Эти материалы говорят нам о том, что каменный "гроб" был построен в первой половине XX века".

По словам эксперта, проводившие ремонт в часовне рабочие, вероятно, нашли саркофаг в другом месте. Они вскрыли его и, увидев останки маленькой девочки, решили перезахоронить ее со всеми приличиями. В результате саркофаг они перенесли к алтарю.

Фото: iStock
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Руководствуясь этой теорией, теперь и археологи, и служащие дворца ищут возможное первоначальное местоположение захоронения. Не исключено, что где-то во дворце имеется древний тайный склеп, из которого к алтарю и был перенесен гроб с телом девочки.

По словам антрополога Хуана Мануэля Гуйо, сохранившиеся волосы позволят извлечь из них ДНК и провести анализ. Полученные данные помогут установить место рождения и проживания девочки, причину ее смерти. Также ученые намерены узнать о погребальном обряде, который был проведен.

"Если мы, например, найдем остатки масел, то узнаем, была ли она важным человеком, а также была ли она забальзамирована - это был ритуал, запрещенный католической церковью, но который богатые практиковали в своем стремлении к вечной жизни", - говорит Хуан Мануэль Гуйо.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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