Захарова прокомментировала слова Зеленского о "вездесущих русских"

Русские находятся "везде" - особенно в головах украинских политиков. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что "русские везде".

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей",- написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Напомним, ранее в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Зеленский после ответа на вопрос от иностранной журналистки уточнил у нее, расслышала ли она. Та ответила, что услышала русский перевод. Зеленский удивился ее словам и сказал: "Они здесь, они везде".

Напомним, Блинкен прибыл на Украину с визитом, в ходе которого встретится с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Ожидается, что госсекретарь США в том числе поднимет вопрос поставок оружия американского производства Киеву.