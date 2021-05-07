Академик РАН Андрей Каприн: У нас крепкие корни и такая же память

У нас крепкие корни и такая же память - этими словами, обращенными к коллегам-врачам, открыл накануне Дня Победы необычный ученый совет в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ его руководитель академик РАН Андрей Каприн.

И он же напомнил признание, однажды сделанное маршалом Рокоссовским. Неожиданное и честное признание в том, что "войну мы выиграли ранеными". Погибшим на поле боя и павшим в плену - вечная память. Но победить жестокого врага могли только выжившие и те, кто был ранен, контужен, но вернулся в строй уже с боевым опытом и умело бил врага на нашей и его территории.

А кто спасал жизни раненым бойцам и командирам? Кто, сам рискуя жизнью, выносил их с поля боя и под огнем, от которого не спасала хирургическая палатка, оказывал первую помощь? Чтобы потом, в условиях госпиталя, врачи и медсестры могли выходить самых "тяжелых", а 7-8 из каждых десяти раненых вернуть в боевой состав...

- В войну погибли и пропали без вести 85 тысяч медиков, среди которых было 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских работников и 72 тысячи санинструкторов, которые несли службу на переднем крае, - напомнил Андрей Каприн. - А 47 представителей медицинской профессии удостоены звания Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной институт имени Герцена, на базе которого создан и развивается Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, был перепрофилирован под военный госпиталь. А ученые и врачи, ныне работающие в центре радиологии, не без оснований считают себя ровесниками Победы, ведь решение о создании в нашей стране онкологической службы было принято 30 апреля 1945 года.

Сведения о родных и близких, что прошли дорогами войны, а потом работали в Институте имени Герцена и нынешних филиалах НМИЦ, собирают здесь уже много лет. И каждый год по-разному проводят шествие "Бессмертного полка". В 2020-м во всех филиалах были оформлены передвижные выставки с информацией о фронтовиках, которая была собрана в семьях и в едином стиле оформлена.

А в этот раз при помощи друзей из театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана создали видеофильм, где родные лица, архивные документы и фронтовая кинохроника создали очень яркую мемориальную галерею.

Такие выставки-галереи посвящают ветеранам-фронтовикам во всех филиалах НМИЦ радиологии. Фото: НМИЦ радиологии МЗ РФ

Санинструктор в стрелковом полку и хирург в медсанбате, начальник ППГ и медсестра в эвакогоспитале, врач-ординатор, командир санитарного взвода и старшина команды санитарного поезда. А еще - минометчики, саперы, командиры из пехоты, заброшенные к партизанам в тыл связисты, краснофлотцы...

В том же "Бессмертном полку" и отец академика Каприна, которого Андрей Дмитриевич очень любил и которым гордился. Летчик штурмовой авиации, командир звена, а затем эскадрильи "летающих танков" Ил-2, Дмитрий Васильевич Каприн совершил 130 боевых вылетов, был награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и Отечественной войны I степени. А 15 апреля 45-го удостоен звания Герой Советского Союза.

Штурмовик Каприна впервые за всю войну подбили, причем над территорией противника. И он понимал, что машину уже не спасти, до своих не дотянуть...

Но об этом комэск узнал только время спустя. Пока представление на Героя ходило по высоким инстанциям, штурмовик Каприна впервые за всю войну подбили, причем над территорией противника. И он, понимая, что машину уже не спасти, до своих не дотянуть, в последний момент воспользовался парашютом. Угодил к немцам, был отправлен в лагерь на границе с Данией. Там, что называется, осмотрелся и через короткое время бежал, оказался на территории, занятой союзниками-англичанами. И уже оттуда, благодаря прирожденной смекалке, вернулся в свою часть, счастливо миновав фильтрационные процедуры...

- У нас крепкие корни и такая же память, - повторил в заключение его сын-академик. - И если кого-то из ветеранов, участников войны еще не нашли и не вспомнили, мы эту работу обязательно продолжим во всех филиалах и подразделениях нашего центра.