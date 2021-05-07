Андреевский флаг над АПЛ "Казань": как это было

"В торжественной церемонии, - говорится в сообщении, - приняли участие главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, глава Северодвинска Игорь Скубенко, вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев, генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев".

На верхней палубе корабля перед парадным строем экипажа АПЛ "Казань" главком ВМФ адмирал Евменов вручил командиру подводной лодки капитану I ранга Александру Бекетову Андреевский военно-морской флаг. После чего под звуки Государственного гимна он был поднят на кормовом флагштоке.

Военачальники и гости поздравили моряков-подводников со знаменательным днем в жизни экипажа. А те, кто этот корабль создавал и вместе с экипажем испытывал, пожелали счастливой и долгой службы. Главнокомандующий ВМФ отметил, что АПЛ "Казань" - современный подводный ракетоносец, в котором воплощены передовые разработки. И выразил надежду, что он укрепит морские рубежи России.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что это уже 134-й боевой корабль, построенный на верфи для Военно-Морского флота. А вслед за головной "Казанью" идет серия из семи АПЛ того же проекта "Ясень-М". Крейсер "Новосибирск" уже в стадии заводских испытаний, шесть однотипных находятся на разных стадиях строительства.

В пресс-службе "Севмаша" напомнили, что атомный подводный крейсер "Казань" является головным кораблем усовершенствованного проекта 885 "Ясень-М" и относится к многоцелевым атомным подлодкам четвертого поколения. Он был заложен в 2009 году, выведен со стапеля 31 марта 2017-го. АПЛ проекта "Ясень-М" воплотили в себе лучшие достижения атомного подводного кораблестроения. На таких кораблях обновлена элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизировано оборудование и материалы, а их поставщиками являются только отечественные производители.