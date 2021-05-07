Атомный подводный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России

Сегодня, в канун Дня Победы, на подводном крейсере "Казань" подняли Андреевский флаг, а сам корабль официально принят в состав Военно-Морского флота России. Этого события давно ждали, и оно, без сомнения, станет рубежной вехой для экипажа, строителей корабля и тех, кто его вынашивал с эскизных чертежей.

Флаг корабля - белое полотнище, осененное диагональным крестом такого же синего, как небо над морем, оттенка - командир экипажа Александр Бекетов принял из рук главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. А заветную "лодочку" - нагрудный знак командира подлодки - Александр получил, по его же признанию, от отца. Тоже подводника и североморца.

Командир АПЛ "Казань" капитан I ранга Александр Бекетов пришел в военный флот по стопам отца-подводника. Фото: Пресса-служба АО "Севмаш"

- Да, мой отец Анатолий Петрович Бекетов - моряк-подводник, проходил службу на дизельных подлодках Северного флота, - поделился капитан I ранга Бекетов в день вывода со стапеля АПЛ "Казань", в экипаж которой он был назначен первым командиром. - Когда выбирал специальность, опирался на опыт отца. А мечтой всей моей жизни было стать командиром подводной лодки - дизельной либо атомной. Свою мечту я реализовал на атомном подводном флоте, чем горжусь и буду нести эту гордость по жизни…

Многоцелевую АПЛ "Казань" вывели со стапеля и спустили на воду в марте 2017-го - в один год с ракетоносцем "Князь Владимир". Оба корабля строились как головные: "Казань" - по проекту 885 "Ясень-М" конструкторского бюро "Малахит", а "Князь Владимир" - по проекту 955 "Борей-А" не менее известного ЦКБ "Рубин".

Рождались эти корабли не просто, их очень строго и в разных режимах испытывали, по ходу дела что-то дорабатывали, заменяли, устраняли и совершенствовали. Так, чтобы в итоге флот получил не "опытовую" подводную лодку со списком замечаний и доработок, оставленных "на потом", а боеготовую единицу. Чтобы если прикажут - хоть завтра на боевую службу и в дальний автономный поход…

Сказать и написать легко, а попробуй сделать!

Головной ракетоносец серии "Борей-А" испытывали и доводили до ума два года. В июне 2020-го "Князь Владимир" был зачислен в состав 31-й дивизии подлодок Северного флота, поднял Андреевский флаг и ушел к своим в Гаджиево.

У головной "Казани" на такие доводки ушло более трех лет. Что, конечно, превысило ожидания и расчетные сроки. Но всему, и этому тоже, есть объяснение.

Председатель комиссии Государственной приемки кораблей капитан I ранга Алексей Потешкин и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко подписали Акт о завершении испытаний АПЛ "Казань" 5 мая 2021 года. В тот же день главком ВМФ Николай Евменов приемный акт утвердил. При этом в очередной раз отметил, что это головная АПЛ четвертого поколения, которая построена по усовершенствованному проекту "Ясень-М". А при ее строительстве "внедрены новейшие отечественные технологии и технические решения".

Экипаж АПЛ "Казань": пока на суше, но уже в едином строю. Фото: Борис Сердюк

Какая огромная работа стоит за этими обтекаемым формулировками, лучше других знают генеральный конструктор многоцелевых АПЛ и их систем вооружения Александр Антонов (СПМБМ "Малахит") и ответственный сдатчик "Казани" Денис Долженков (ПО "Севмаш"). Но они в силу понятных причин не станут раскрывать такие детали и подробности в открытой печати. А вот генеральный директор "Малахита" Владимир Дорофеев и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко с высоты своего должностного положения и в рамках возможного на некоторые вопросы "РГ" отвечали и ответили сейчас, когда испытания завершены и головной корабль передается флоту.

Владимир Дорофеев, генеральный директор СПМБМ "Малахит":

- На кораблях проекта 885 торпедные аппараты вынесены из носовой оконечности, где они обычно находились. В результате была сформирована "акустически чистая" носовая оконечность для размещения крупногабаритных гидроакустических антенн. Скажу больше: произошло превращение таких подводных лодок из преимущественно противолодочных в ударные. Это явилось результатом оснащения АПЛ четвертого поколения универсальными вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракетное оружие различного назначения.

Михаил Будниченко, генеральный директор "Севмаша":

- Атомный подводный крейсер "Казань" - головная АПЛ серии "Ясень-М". Это наукоемкий и технически более сложный корабль, чем подлодки третьего поколения и даже ракетоносец базового проекта "Ясень" - уже переданный флоту крейсер "Северодвинск". Основные сложности, которые возникали, были связаны именно с этими причинами. А вместе с нами в строительстве АПЛ задействована огромная кооперация предприятий-контрагентов. Это более сотни организаций со всей страны.

Что касается конструкторского бюро "Малахит", то у нас давно сложились деловые и дружеские отношения. По проектам этого КБ на "Севмаше" построено 26 атомных подводных лодок, среди которых первая отечественная АПЛ, самая скоростная атомная подлодка, первая ПЛ с баллистическими ракетами.

А за время строительства "Казани" сформировалась отличная команда конструкторов и производственников, возникающие вопросы решались оперативно. Сейчас на предприятии складывается новый институт ответственных сдатчиков. Это молодые амбициозные ребята, которые стремятся к максимальному результату, опираясь на опыт своих предшественников.

Владимир Дорофеев:

- В советские годы при строительстве АПЛ вопрос стоимости имел подчиненное отношение к тому, что касалось достижения высоких тактико-технических характеристик. Сегодня, с одной стороны, ставятся новые задачи и повышаются требования к уже достигнутым показателям АПЛ, а с другой - оценивают проекты по критерию стоимость-эффективность. СПМБМ "Малахит" как проектанту приходится искать баланс между стоимостью предлагаемого к постройке корабля и эффективностью решения с его помощью поставленных задач.

Приоритетная задача проектантов АПЛ - создание кораблей, которые способны применять большую номенклатуру оружия и существенно обновлять ее в течение всего жизненного цикла без существенных переделок конструкции подводной лодки. Все более актуальными становятся интеграция АПЛ в единое информационное пространство Вооруженных сил России, включение радиоэлектронного оборудования в единую интегрированную систему боевого управления корабля, вооружение его робототехническими средствами и увеличение общего срока службы.

Михаил Будниченко:

- АПЛ "Казань" - это опасный охотник, способный выполнять различные боевые задачи. Как я уже говорил, в этот проект внедрен ряд совершенно новых перспективных решений. К примеру, использование шумопоглощающего резинового покрытия. Оно изготовлено из нового состава, что снижает уровень обнаружения АПЛ под водой. В будущем Военно-морской флот страны будет располагать не одним, а целой серией таких кораблей.

Атомные подводные крейсеры проекта "Ясень-М" - это корабли, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. Они имеют совершенно новые качества: улучшены их тактико-технические характеристики, реализованы новые разработки в оптимизации физических полей, систем управления оружием, маневренных свойств. Это огромный шаг в будущее. Это корабли двадцать первого века. После вхождения в состав Военно-морского флота они станут самыми неуловимыми и опасными атомными подводными лодками.

Александр Бекетов, командир АПЛ "Казань", капитан I ранга:

- Большинство в нашем экипаже прошли службу на предыдущих поколениях атомных подводных лодок. Отрабатывали учебные упражнения и курсовые задачи на подводных лодках Северного флота, а также несли службу в различных районах Мирового океана. На мой взгляд, подобран лучший личный состав, который имеет огромную мотивацию… Что касается меня - начинал с командира группы на подводных лодках проекта 671 РТМК. Успел послужить на кораблях и второго, и третьего, и четвертого поколений. Уверен, что этот опыт мне пригодится в командовании принципиально новой подводной лодкой, которой является "Казань".

… В день подписания приемного акта и сегодня, в день подъема на "Казани" Андреевского флага, гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко поблагодарил за работу многотысячный коллектив северодвинских корабелов, коллег-партнеров из конструкторское бюро "Малахит" и коллективы предприятий-контрагентов, которые участвовали в создании подводного ракетоносца. А чтобы перечесть-упомянуть только самые-самые, пальцев на руках не хватит. Поставки в Северодвинск - в заготовительные цеха, непосредственно на стапель и в период достройки корабля у набережной - шли со всех концов России.

И сейчас продолжаются - уже под новые "заказы", что включены в Государственную программу вооружений и следуют за "Казанью". В этом ряду многоцелевые АПЛ того же проекта 885 "Ясень-М" под известными уже именами: "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Владивосток" и "Воронеж".

Тем временем

Не просто тезки

У столицы Татарстана и атомного подводного крейсера "Казань" не просто общее имя. Их связывают давние дружеские отношения. В 2017 году, когда подлодку впервые спускали на воду, на церемонию пригласили казанскую делегацию. Тогда-то власти города и заключили соглашение о сотрудничестве с экипажем корабля под командованием Александра Бекетова. Да и как могло быть иначе, если раньше исполком городского Совета Казани оказывал поддержку "бабушке" этого подводного крейсера - атомной подлодке второго поколения К-403 "Казань". Шефство над ней взяли в 1997 году. Времена для флота, как и для всей армии, тогда были непростые, так что порой приходилось присылать из Казани на подлодку картошку, капусту и прочие необходимые продукты для экипажа.

К счастью, новая АПЛ в таком снабжении не нуждается. Зато для нее потребовалась помощь другого рода.

- Капитан Александр Бекетов сказал: "Нам нужен гимн. Сможете написать?", - вспоминает председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов. - Мы собрали творческую группу из трех человек. Я написал текст, Дмитрий Юдин руководитель казанской рок-группы Silfred Crew, сочинил музыку, а известный татарстанский артист Амир Ахмадишин согласился спеть. Управились за пару вечеров. И теперь это главная маршевая песня экипажа атомного подводного крейсера".

Начинается она так:

"В тишине холодных вод,

Дремлет буйная стихия

Свой дозор "Казань" несет,

Защищая мать-Россию".

А еще экипажу подлодки подарили майки всех известных спортивных команд Казани: "Рубин", "Ак Барс", "УНИКС", "Зенит-Казань" с автографами спортсменов.

Александр Бекетов - частый гость в столице Татарстана. Здесь он встречался со школьниками, рассказывал им о флотской службе. В очередной раз побывал в Казани, минувшей зимой - в День защитника Oтечеств, а провел урок мужества для морских кадетов в лицее №78.

"Профессия нашла меня, не я ее. Мое детство проходило в военном гарнизоне, отец был офицером, и я видел его службу, именно поэтому и решил связать свою жизнь с морем", - поделился с ребятами командир атомной подводной лодки. А после урока лично вручил школьникам кадетские нашивки.

Побывал Александр Бекетов и в Парке Победы у рубки-мемориала советской атомной подлодки К-403 "Казань". Размеры памятного знака впечатляют: длина - 22 метра, высота - 6, ширина - 3,5. А весит она более 70 тонн. В столице Татарстана чтут память предшественницы новой АПЛ.