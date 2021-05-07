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07.05.2021 15:37
Рубрика: Общество

Бастрыкин поздравил 100-летнюю петербурженку с наступающим Днем Победы

Текст: Наталья Козлова
Сегодня в гости к Анне Егоровой пришли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, его зам Александр Клаус, директор Пансиона воспитанниц СК Елена Гаранина, руководитель Культурного центра СК Мария Краснопеева, глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук. Этой удивительной женщине в октябре прошлого года исполнилось 100 лет.
Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Про Анну Павловну в СК рассказали, что родилась она 20 октября 1920 года в Красноярском крае. А в 1921 году вместе с семьей переехала в Ленинград. После школы девушка поступила в Ленинградский институт культуры и искусства, на втором курсе перевелась в Ленинградский педагогический институт имени Покровского на факультет русского языка и литературы. А потом была война.

Фото: Анна Соловьева
Фото: Ярославского ветерана поздравили со 105-летием

Во время блокады Анна Павловна осталась в городе и трудилась в госпитале санитаркой. Во время бомбежек девушка поднималась на крыши домов, чтобы спасти их от зажигательных бомб, которые сбрасывали германские самолеты. В мирное время Анна Павловна больше 40 лет проработала учителем русского языка и литературы, а потом завучем в школе Невского района. У Анны Павловны есть внучка и два правнука - один школьник, а другой учится на юридическом факультете. Егорова - ветеран труда, среди ее многочисленных наград - знак "Жителю блокадного Ленинграда".

Александр Бастрыкин вручил Анне Павловне памятные медали Следственного комитета РФ - "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "10 лет Следственному комитету Российской Федерации". Глава СК России также передал ветерану подарки и цветы, искренне пожелав женщине крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой. Он подчеркнул, что ее отвага, целеустремленность, мужество и оптимизм - пример для молодежи.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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