Ученые установили национальность воинов "Последней битвы" Анны Бретонской

Международная группа ученых с помощью изотопного и генетического исследования установили национальный состав армий во время осады Ренна в 1491 году. В последнем сражении французско-бретонской войны сошлись воины из разных регионов Европы - из Кастилии, Арагона, Англии и Германии.

Для получения этих данных, как сообщает журнал uOttawa, ученые провели исследования двух братских могил XV века. В "бретонской" находились останки четырех мужчин, а во "французской" - 28.

Оказалось, что за Бретань сражались и погибли профессиональные солдаты, так как воины имели много старых ран, которые зажили еще при их жизни. Причем среди похороненных оказался человек высокого социального статуса.

"Сочетание изотопного и генетического анализов показало, что этот аристократ имел родственные связи в Бретани, вырос вдали от родины, но вернулся, чтобы участвовать в войне, угрожавшей независимости его страны", - говорится в исследовании. Часть других погибших были из Кастилии, Арагона и Англии.

Изучение "французской" могилы показала, что на стороне короля Карла VIII сражались выходцы из регионов - Пуату, а также долины Роны и Альп. Их географическое происхождение подтвердило редкие исторические данные о вербовке солдат во французскую армию во время данной кампании.

Справка "РГ"

В апреле 1491 года 15 тысячная французская армия короля Карла VIII осадила город Ренн. Поводом для начала конфликта стала свадьба герцогини Анны Бретонской с императором Германской Священной Римской империи Максимилианом Габсбургом.

Король Франции имел свои виды на девушку и ее приданное, но взять резиденцию герцогини с налета не получилось. Осада сопровождалась рыцарскими турнирами на мечах и ожесточенными вылазками осажденных.

Блокада привела к истощению сил гарнизона города и после переговоров Анна Бретонская и Карла VIII обвенчались в часовне Бонн-Нувель. Новобрачной было 14 лет, а мужу - 21 год. В качестве свадебного подарка король заплатил жалованье наемной армии своей новоиспеченной супруги.