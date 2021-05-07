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Блейк Лайвли сыграет домохозяйку-киллера в экранизации комикса

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    07.05.2021, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Блейк Лайвли, супруга актера Райана "Дэдпула" Рейнольдса, пошла по стопам мужа - актриса сыграет в новом проекте Netflix домохозяйку, являющуюся тайным наемным убийцей.

Фото: kinopoisk.ru
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Как уточнено Deadline, речь идет про экранизацию комиксов компании Dark Horse "Леди Киллер" (Lady Killer). Сценарной адаптацией была озадачена лауреат премии "Оскар" и бывшая стриптизерша Диабло Коуди ("Джуно", предстоящий байопик Мадонны). Лайвли - сопродюсер.

Персонаж Блейк - Джози Шуллер, на первый взгляд - примерно-образцовая домохозяйка пятидесятых годов… но это только на первый взгляд. В свободное от варки пихельштайнера время Джози - высокопрофессиональная наемная убийца, причем хобби это ей очень по нраву. А муж, разумеется, ни о чем не знает.

По срокам данных еще нет. Оригинальные комиксы выходят с 2015-го.

Ранее сообщалось, что в работе параллельно находятся два сериала про техасскую домохозяйку, в 80-е зарубившую топором соседку. В одном убийцу сыграет Элизабет Олсен, в другой - Элизабет Мосс.

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