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Элизабет Олсен сыграет убийцу с топором в сериале Николь Кидман

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    07.05.2021, 11:53
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/wandavision Фото: twitter.com/wandavision
Фото: twitter.com/wandavision

У 32-летней американской актрисы Элизабет Олсен на повестке новая роль в многактовом шоу. Как передает THR, "Ванде Максимофф" из кино- и телепроектов Marvel предстоит воплотить на экране образ домохозяйки-убийцы из Техаса.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь идет о мини-сериале HBO Max "Любовь и смерть" (Love and Death), по центру которого встанет "печально знаменитое" кровавое преступление, имевшее место в восьмидесятые.

У Олсен - роль домохозяйки Кэнди Монтгомери, обвиненной в убийстве соседки и подруги Бетти Гор, с которой Кэнди расправилась при помощи топора.

Сопродюсеры шоу - Николь Кидман и Дэвид Э. Келли, славно сработавшиеся на "Большой маленькой лжи". В основу сценария ляжет книга Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs. Остальной каст и сроки пока не обозначаются.

Отметим, что по делу Монтгомери и Гор параллельно разрабатывается еще один проект - "Кэнди" (Candy), вторым сериалом рулит Ник Антоска, известный по отличной хоррор-антологии "Нулевой канал". В этом шоу убийцу сыграет Элизабет Мосс.

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