Блинкен и Нуланд раскритиковали Киев за увольнение главы "Нафтогаза"

Во время визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд раскритиковали Киев за увольнение Андрея Коболева с поста главы правления "Нафтогаза". Как стало известно strana.ua, им не понравилось, что решение было принято без согласования с Западом.

"Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип, что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета. Именно это и было главной претензией со стороны Вашингтона", - цитирует издание свой источник в дипломатических кругах.

По его мнению, впечатление на американских гостей президент Украины Владимир Зеленский и его окружение произвели далеко не положительное. "Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтобы снести Зеленского досрочно? Не факт. С учетом напряженности с Россией, по которой Зеленский в целом отрабатывает повестку Вашингтона. Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", - отметил собеседник издания.