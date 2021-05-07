Блинкен: США своими действиями подрывали основанный на правилах порядок

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Соединенные Штаты некоторыми своими действиями подрывали "порядок, основанный на правилах". Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему", - заявил госсекретарь.

По его словам, ответственность за это несет предыдущая администрация, и сейчас США возвращаются к своим обязательствам. "Мы присоединились вновь к Парижским соглашениям по климату, вернулись к работе со Всемирной организацией здравоохранения, ведем работу по возвращению в Совет ООН по правам человека, занимаемся дипломатией для восстановления ядерной сделки с Ираном и укрепления режима нераспространения", - цитирует его агентство ТАСС.

Блинкен отметил, что Вашингтон готов к сотрудничеству в области глобальных вызовов со странами, с которыми у США есть разногласия. И тут же пригрозил тем, кто будет нарушать "существующие правила мирового порядка".