Блинкен: США своими действиями подрывали основанный на правилах порядок

"Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему", - заявил госсекретарь.
По его словам, ответственность за это несет предыдущая администрация, и сейчас США возвращаются к своим обязательствам. "Мы присоединились вновь к Парижским соглашениям по климату, вернулись к работе со Всемирной организацией здравоохранения, ведем работу по возвращению в Совет ООН по правам человека, занимаемся дипломатией для восстановления ядерной сделки с Ираном и укрепления режима нераспространения", - цитирует его агентство ТАСС.
Блинкен отметил, что Вашингтон готов к сотрудничеству в области глобальных вызовов со странами, с которыми у США есть разногласия. И тут же пригрозил тем, кто будет нарушать "существующие правила мирового порядка".