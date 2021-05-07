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07.05.2021 21:01
Рубрика: Экономика

Более 3 миллионов россиян в этом году попали в списки невыездных

Текст: Владислав Куликов
В первом квартале нынешнего года судебные приставы вынесли более 3,1 постановлений об ограничении выезда за границу должников. Об этом говорится в ведомственной статистической отчетности, опубликованной на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Общая сумма взысканной задолженности по оконченным и неоконченным исполнительным производствам в период действия постановлении о временном ограничении на выезд из России составила более 9,1 миллиарда рублей.

Фото: Сергей Михеев
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Как уточняет ТАСС, на начало года постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 миллиона человек. По данным ФССП, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. Как напоминает агентство, приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тысяч рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тысяч рублей.

Руководство ведомство не раз заявляло, что считает данную меру достаточно эффективной. Вот один из свежих примеров, как запрет помогает взыскать долг. В Астраханской области один из местных жителей накопил долгов свыше 50 тысяч рублей. Среди них были задолженности по кредитам, а также целый букет административных штрафов за употребление алкоголя в общественных местах. В ведомстве подчеркивают: гражданин несколько раз привлекался к ответственности по статье КоАП № 20.20 "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах".

"Мужчина получил постановление о возбуждении сводного исполнительного производства от судебного пристава, - рассказывают в пресс-службе управления ФССП России по Астраханской области. - Но, несмотря на требования представителя закона, долг не был погашен в установленный законом срок.

В связи с этим сотрудником службы были применены принудительные и ограничительные меры. Он арестовал расчетные счета должника в банковских организациях и вынес запрет на выезд его за границу.

Тем временем мужчина уже приобрел путевки в Албанию, куда собирался поехать отдыхать вместе с супругой. Чтобы реализация планов не оказалась под угрозой, он погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением".

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП

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